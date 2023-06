Sasha Calle, la nueva Supergirl del cine, se muestra más paisa que nunca; así reaccionó en su encuentro con J Balvin

La actriz interpreta a la superheroína en The Flash.

No ha dejado de ser tendencia desde el estreno de la película. Y es que para Latinoamérica entera se ha convertido en motivo de orgullo el hecho que la actriz que le da vida a Supergirl sea de la región. Sasha Calle, de 27 años, fue la elegida por el director argentino Andy Muschietti para interpretar al famoso personaje de los cómics de DC en la pantalla grande en The Flash.

Así, aunque haya nacido en Boston, Massachussets, la intérprete hija de padres colombianos es más paisa que la arepa o que el Atlético Nacional, pues su acento, su actitud, su estilo y hasta sus amistades lo demuestran cada día más.

Supergirl es Sasha Calle en la película de DC Comics, 'The Flash'. - Foto: Captura de pantalla Youtube Warner Bros

Contrario a lo que muchas celebridades de ascendencia latina hacen, Calle sí ha dejado ver a todos que habla español. De hecho, atendió a toda la agenda de medios en este idioma, dando a conocer la manera totalmente nativa en que lo habla , como si hubiese nacido en Medellín.

Pero es que no era para menos, ya que la artista vivió por 10 años en Envigado, municipio en el que inclusive completó gran parte de sus estudios académicos en la adolescencia en el colegio José Francisco Restrepo Molina, en el que también recibieron conocimiento los actores Juan Manuel Restrepo y Luis Mesa, así como James Rodríguez o los presentadores Vanessa Palacio y Héctor Garcés.

Ahora, ya radicada en los Estados Unidos, comenzó a abrirse paso en Hollywood desde hace más o menos cinco años, siendo su salto al estrellato la producción televisiva The Young and the Restless, por la que fue nominada al Emmy a Mejor Actriz Joven.

Sasha Calle saltó al estrellato con The Young and the Restless. Foto: Instagram Sasha Calle - Foto: Foto: Instagram @SashaCalle

Su interpretación en dicha novela norteamericana le valió la atención del cineasta argentino que dirigió The Flash, para que este decidiera decantarse por ella y escogerla como la nueva Kara Zor-El, papel que habían interpretado antes por actrices como Helen Slater, Laura Vandervoort y Melissa Benoist.

La fama llegó en gran manera para Sasha y las redes sociales lo manifestaron, su número de seguidores crece sin parar y ya son más de 500.000 personas que ven lo que sube día tras día en Instagram.

En ese sentido, recientemente sorprendió al compartir con el cantante antioqueño J Balvin, con quien estaba por la calle y juntos protagonizaron un divertido momento.

El artista se encontró a Sasha Calle en Nueva York. Foto: Instagram @jbalvin. - Foto: Foto: Instagram @jbalvin.

En el video se le ve al artista mostrando el tatuaje de Batman que tiene en el pecho. “Yo soy Batman y ando hoy con...”, dijo girando lentamente la cámara.

En ese momento, Sasha reaccionó con un tradicional “oe”, lo que de inmediato hizo reír al músico por lo espontáneo y típico que se escuchó.

“Imagínate donde llegué Supergirl y le diga a uno oe, que uno le diga: marica, defendeme y le diga a uno oe”, agregó el autor musical entre risas.

😰-Defendeme

🦸 Supergirl paisa: Oe! 😂



la amo jajajajaa ella es todo lo que está bien 😍 la más colombiana 🇨🇴#JBalvin #SashaCalle pic.twitter.com/JaaMUQXQWI — Maritza Ariza (@MariArizaC) June 16, 2023

Hasta el momento, se desconocía que ambas celebridades fueran tan amigas, pero seguramente no es el único amigo famoso que tiene Sasha Calle, pues muchos quedaron impactados con su trabajo en The Flash, por lo que seguramente su nombre se escuchará cada vez más en Colombia y en el mundo.

“ Interpretar a Supergirl es un verdadero honor. La amo con todo mi corazón. Es una clase de heroína. Creo que es hermosa y fuerte, pero también tiene complejos como cualquier otro ser humano, aunque sea extraterrestre . Creo que siempre diré que interpretar este rol es uno de los más grandes honores de mi vida y me siento orgullosa y honrada de encontrarme con ella, sentirla y experimentarla”, comentó ella en una entrevista compartida por Warner Bros, previo al estreno.

La película se encuentra en los cines del país desde el 14 de junio.