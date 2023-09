Se estrenó la serie biográfica en la que Bad Bunny interpreta a un icónico luchador homosexual, ¿dónde se puede ver?

Hace casi nueve meses que las redes sociales se sorprendieron luego de que se revelara un corto video en el que la famosa estrella del reggaetón Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido en la escena musical como Bad Bunny, apareciera dándose un apasionado beso con el actor y productor de cine mexicano Gael García.

El ‘Conejo Malo’ ha sido catalogado como uno de los artistas más exitosos del siglo XXI, pues sus canciones ha sobrepasado todas las fronteras posibles y se ha ubicado en las mejores listas de producción a nivel mundial, logrando que sus canciones recorran casi que la totalidad del mundo. Esto lo ha llevado a realizar exitosas giras internacionales en las que ha vendido la totalidad de sus boletas y se ha ganado el cariño de millones de personas.

Aunque en varias ocasiones se le ha cuestionado sobre su sexualidad, Bad Bunny ha preferido tener este tema reservado y no revelar muchos detalles al respecto. No obstante, en el año 2020, en diálogos con el medio de comunicación estadounidense Los Ángeles Times, afirmó que sus gustos podrían cambiar con el paso del tiempo: “Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”.

Por otro lado, desde el momento en el que salieron a la luz las mencionadas fotografías, se aclaró que dicho beso era parte de la escena de una película biográfica sobre la vida del luchador Saúl Armendáriz, mejor conocido como Cassandro, la cual da a conocer la historia del hombre que desde muy temprana edad se enfrentó a presiones y discriminación por hacer parte de la comunidad LGTBI+ mientras se dedicaba a su pasión por la lucha libre.

¿Dónde se puede ver la película?

Esta cinta, que tiene como protagonista a Gael García Bernal, fue estrenada en el Festival Sundance en Utah, Estados Unidos, el cual se llevó a cabo en las primeras semanas de enero del 2023. Sin embargo, llegó a la plataforma de streaming Amazon Prime Video el pasado viernes 22 de septiembre para cautivar a todos sus usuarios con esta fuerte historia de homofobia, la cual tiene como objetivo, disminuir los casos de la misma y abrirle los ojos a las personas que se encargan de discriminar a las personas por sus preferencias sexuales.

Uno de los personajes que más ha llamado la atención, debido a la celebridad que lo interpreta, es Felipe, pues Bad Bunny fue el encargado de darle vida a este traficante de drogas que mantiene contacto con el reconocido luchador mexicano, y aunque en un primer momento, parece ser un poco tímido, complace todos sus deseos carnales con el protagonista de la historia.

¿Qué dice Bad Bunny sobre su papel en ‘Cassandro’?

El famoso cantante puertorriqueño, quien actualmente mantiene una relación romántica con la modelo estadounidense Kendall Jenner, reveló que no tuvo ningún inconveniente ni duda para interpretar el papel de Felipe, pues se trató únicamente de escenas actorales.

“Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres (...) entonces cuando me pidieron eso dije ‘sí, estoy aquí para lo que quieran’. Para mí fue una experiencia genial, no me sentí incómodo”, afirmó frente a Time, una de las revistas de actualidad más importantes de Estados Unidos.

