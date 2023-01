Sebastián Martínez dejó un fuerte mensaje para las personas que utilizan las playas

Sebastián Martínez es considerado como uno de los grandes actores de la televisión colombiana, debido al evidente talento para interpretar todo tipo de personajes. Desde muy joven se abrió paso en los medios, ganándose el cariño y respeto de millones de personas a nivel nacional e internacional.

Por estos días, el actor decidió darse un descanso, disfrutando de la playa y decidió unirse a una buena causa: ayudar a recoger la basura que allí se encontrara. Pero la cantidad de plástico recolectado lo dejó impresionado e indignado, por lo que decidió dar un duro mensaje a las personas que visitan estos espacios.

“Estamos recogiendo un poquito de basura en la playa. Es impresionante la cantidad de basura que llega a las playas. Esto es lo chévere de hacerlo (recoger basura) porque le da a uno conciencia, realmente uno dice: ‘hijue**** plástico’ (...) Solo plástico, chanclas. Somos una porquería”, concluyó el actor.

Sebastián Martínez tuvo inesperado accidente al meterse a un río; reveló qué sucedió y envió contundente reflexión

En medio de las celebraciones de Año Nuevo, el artista se robó las miradas de los curiosos con una serie de publicaciones que hizo en redes sociales, donde comentó un poco del descanso que estaba tomando y las reflexiones que hizo para recibir el 2023. El artista colombiano aseguró que estaba agradecido con el apoyo y el amor que recibía, impulsándose para un nuevo inicio.

Sin embargo, estos días de descanso se vieron rodeados de una inesperada situación, ya que Sebastián Martínez comentó que sufrió un pequeño accidente cuando fue a un río. El protagonista de ‘Pa’ quererte’, de RCN, tuvo un incidente con una de sus manos, luego de cortarse con un vidrio que dejaron en aquel lugar.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram del actor, el 1 de enero decidió ir al río a tomar un baño y disfrutar del ambiente natural. Sin embargo, cuando salió se apoyó mal y se cortó con un vidrio que dejaron ahí.

“Cuando uno va al río, no deja botellas ni quiebra botellas porque otra persona, como yo ahorita, que me metí al río, salí, puse la mano, se puede cortar. La idea del río es deliciosa, pero cuidemos el río, no dejemos botellitas, no dejemos basura”, dijo en un post, donde mostró las dos cortadas que le quedaron en la palma de su mano derecha.

Sebastián Martínez se cortó en el tradicional paseo de olla - Foto: Instagram @sebastianmartinezn

Martínez hizo el llamado para que las personas fueran responsables, cuidaran el medio ambiente y evitaran tirar botellas o vidrios que podrían causar un suceso peor en otra persona. “No dejen basura en los ríos, no lleven vidrio”, escribió en el mismo post, donde también se detalló que la herida estaba un poco roja.

En una publicación que realizó en su perfil, el artista celebró el nuevo año y reiteró lo importante que era el cuidado de los ríos y las aguas de la tierra.

“Feliz año. ¡Solo el que ha pasado un 1 de enero en un río sabe lo que es bueno... Recojamos toda la basura y seamos conscientes de cuidar nuestros ríos”, escribió en el pie de foto de un post, donde fue grabado mientras disfrutaba del río y se relajaba al aire libre.

Por último, Sebastián Martínez, que disfrutó de las fechas en compañía de Kathy Sáenz, su pareja, publicó un video en el que reflexionó y comentó un poco sobre el cierre de 2022, enfocándolo en las cosas positivas de la vida y las oportunidades que surgen en todo contexto. El actor aseguró que lo primordial era “aceptar las circunstancias” y ver los caminos que fluyen en todo momento.

“Siempre pedimos cosas positivas: que nos llegue más plata, que haya salud, que haya amor; pero nunca pedimos -y eso es lo que yo quiero pedir este año- es que nos dé aceptación por todas las circunstancias y situaciones que Dios quiera para nosotros, lo que la vida quiera para nosotros este año. Así nuestra mente a veces las vea positivas o negativas, aunque las califique así, pero tratar de sacar lo positivo de cada situación y ver como que todo son situaciones y poderlas asumir de la mejor manera”, dijo en un clip.

“Eso sí, que haya mucho amor porque el amor es la base de todo ... gracias por estar este año conmigo acompañándome en todo lo que hago”, concluyó.