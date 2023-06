Shakira ‘desafía’ y rompe las reglas de Carolina Herrera sobre el look que debe llevar una mujer después de los 40

Shakira desató toda clase de reacciones en redes sociales con su llegada a Barcelona, precisamente dos meses después de que decidiera mudarse a Miami, Estados Unidos, donde pasaría la página de lo vivido con Gerard Piqué. La colombiana arrancó de cero y emprendió un camino diferente, dándose la oportunidad de experimentar otra clase de situaciones con amigos y familia.

La cantante empezó de cero su vida tras lo experimentado con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

En su visita a España, la barranquillera despertó toda clase de comentarios por el look y semblante que lució, ya que no se le vio ni triste ni básica con ninguna de las prendas que adoptó a su imagen. La colombiana supo jugar con las piezas, llamando la atención de los curiosos, que no evitaron comentar al respecto.

Shakira decidió llevar una minifalda blanca, unos zapatos deportivos en tono rosa y una blusa colorida que vistió de manera descomplicada y glamurosa. Al mismo tiempo, la cantante llevó su pelo suelto y liso, mientras que acompañó este estilo con unos lentes y una bolsa.

La cantante colombiana Shakira asistió al Gran Premio de F1 de España en el Circuito de Barcelona-Catalunya el 4 de junio de 2023 en Barcelona, ​​España. (Foto de Eric Alonso/Getty Images) - Foto: Getty Images

A pesar de que fue aclamada por muchos de sus fanáticos en redes sociales, donde comentaron lo “hermosa y guapa” que se veía, un medio recordó las reglas que mencionó alguna vez Carolina Herrera, famosa diseñadora, sobre el look que debería llevar una mujer después de los 40 años. La venezolana hizo referencia a límites que no se deberían cruzar tras cierta edad, de manera que se conservara una especie de imagen.

Según lo que registró El Periódico, basándose en la entrevista que dio la diseñadora al Daily Mail, para la figura de la moda hay unos puntos claros que no se deben pasar en ciertos momentos de la vida, en especial en la realidad de una mujer con más edad. Carolina Herrera puntualizó que llevaba una lista de patrones que no lucían bien ya, señalando algunos que Shakira tal vez tendría en su aspecto actual.

Shakira, luciendo un atuendo sensual en uno de los eventos a los que asistió - Getty Images - Foto: Getty Images

“Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de tener la edad que no tiene o parecerá ridícula. Veo muchas mujeres por la calle, y de espaldas, parecen muy bonitas con su pelo largo y sus falditas. Pero cuando se dan la vuelta, ¡argh, son viejas!”, comentó en el diálogo.

“Nada envejece más a una mujer que fingir que todavía es joven”, reseñó El Periódico sobre lo dicho por Herrera en la entrevista.

En cuanto a las reglas, el portal Metro, de Ecuador, comparó lo dicho por la celebridad de la moda y los looks de Shakira, afirmando que se romperían estos patrones y puntos con el reciente outfit que eligió para asistir al evento del Gran Premio de la Fórmula 1 en España.

“Herrera asegura que los jeans y las minifaldas ‘deberían quedar atrás una vez que dejas de ser una jovencita’ y ya Shakira cumplió 46 años”, resumió Metro.

“Yo no camino con tenis, sino con zapatos sin tacón. Se ve uno como raro, como esa gente que va al gimnasio y se pone los pants y de repente se los pone para salir. ¡Se ven horribles! Todo tiene su momento”, comentó Carolina Herrera en aquella entrevista de hace algunos años.

La colombiana deslumbró con su costoso 'look'. - Foto: Tomada de Instagram @shakira

Lo cierto es que Shakira se ubicó como centro de elogios y aplausos en redes sociales, donde le dejaron claro lo atractiva que luce en este momento de su vida. La estrella marcó huella con su estilo y reflejó que no presta atención a patrones de moda.

Shakira y la costosa blusa que llevó a evento de la F1

Entre los comentarios que recibió la publicación destaca el de la diseñadora y empresaria Donatella Versace, actual vicepresidenta del grupo Versace.

“Luciendo INCREÍBLE en Versace”, dice el comentario.

La intervención no es casualidad, pues, precisamente, la camisa que Shakira usó durante el Gran Premio de España pertenece al catálogo de la afamada empresa de moda.

Donatella Versace comentó la foto de Shakira. - Foto: Instagram @shakira

¿Cuánto cuesta la colorida camisa?

La llamativa prenda utilizada por Shakira figura en el catálogo de Versace como ‘camisa de seda con mariposas’. De acuerdo con información alojada en la página web de la empresa, su precio es de $ 6.559.600.

Sin duda alguna, la colombiana no escatimó en dinero y adquirió una lujosa prenda con la que se llevó todos los elogios durante el reciente evento de F1.