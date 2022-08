Sofía Petro, el próximo ícono fashionista de Colombia

Es una joven que, como todas las de su edad, gusta de la moda. A sus 20 años ya ha enviado el mensaje de que su estilo y su sentir fashionista tienen un sentido social y un propósito. Así lo confirmó en la posesión del mandato presidencial de su padre, Gustavo Petro, al elegir un conjunto, diseño de Diego Guarnizo.

Para la periodista experta en moda, Beatriz Arango, la elección del tono violeta o púrpura fue muy acertado. “Ella se define como feminista, y este color identifica la lucha feminista en el mundo. También es el color de la orquídea y por eso lo escogió el diseñador, porque es nuestra flor nacional”.

Dibujos previos del diseño. - Foto: Cortesía Diego Guarnizo

Varias son las técnicas que se encuentran en el conjunto que llevó Sofía a la posesión. “Es un ensamble muy atractivo, acorde con su edad y con el acto. En él se funden muchas técnicas artesanales”, comenta Arango.

Así explica el diseñador Diego Guarnizo el conjunto violeta con el que se vistió Sofía. En la parte superior lleva un top de chumbes tejido en telar vertical, elaborado en el valle de Sibundoy (Putumayo), por la comunidad indígena Kämentsá. El top morado está adornado con minitejidos en chaquiras amarillas, elaboradas por la comunidad emberá chami, que simbólicamente une a todas las comunidades indígenas del país.

La chaqueta que llevó con un mensaje social en sus mangas. - Foto: Cortesía Diego Guarnizo

La chaqueta de Sofía, en crepé de seda, fue bordada artesanalmente con la técnica de tela sobre tela y registra la vida cotidiana de los campesinos colombianos.

Cosida por las artesanas Adriana Gómez y su mamá María Elsy Guzmán, de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

En sus mangas están bordadas las palabras: ‘Justicia social’ y ‘Justicia climática’, como gritos de manifestación y alerta para tomar conciencia en el cuidado de nuestra humanidad”.

Para la experta consultada, la leyenda de sus mangas son lo que ella busca con cada prenda que usa. “Esas son causas por las que una joven como Sofía Petro trabaja, y defiende en sus redes y en su vida cotidiana”.

De ahí que para Arango, esta joven, de la que seguro se hablará mucho en los próximos años, ya es un ícono, “pero más que de moda, de estilo personal, y de uno que comunica mucho”, explica. Y añade que eso quedó confirmado en todo el transcurso de la campaña, y en diferentes momentos. “La hemos visto con elementos muy importantes. Ella no es una joven que vaya de camiseta y jeans porque sí, sino que cada una de sus piezas comunica mucho. Ha usado la camiseta de manifiesta que dice: ‘Siempre fashion, nunca facho’, entonces cada uno de los elementos que ella usa tiene un propósito. También usó una prenda elaborada por una diseñadora que recoge cobijas y las convierte en abrigos, y con eso apoya a habitantes de calle. En cada pieza hay una historia detrás, algo asociado a una causa social”, afirma.

Gustavo Petro, left, presidential candidate with the Historical Pact coalition, makes the victory sign as he arrives to a polling station with his daughter, Sofia Petro, to vote during presidential elections in Bogota, Colombia, Sunday, May 29, 2022. (AP Photo/Fernando Vergara) - Foto: AP

Igualmente, la hija del hoy presidente de la República,llevó el día de las elecciones una blusa artesanal bordada a mano que llamó la atención. La joven le contó a SEMANA que la diseñadora de esa blusa “se reunió con familias indígenas que estaban desplazadas en el Parque Nacional para crear estos tops. Ese dinero va a ellos que están en situación de dificultad”, dijo.

Es una joven que admite que le gusta presentar un estilo. “No me considero experta en moda. Me gusta mucho vestirme con colores, tener un estilo, pero cuando estoy en ocasiones en la que me van a ver muchas personas es la oportunidad para resaltar cosas que me parezcan importantes”.

Así piensa esta joven que seguramente será buscada por diversas marcas y por revistas de moda que la quieren para protagonizar algún editorial de moda con propósito.