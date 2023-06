‘Superman: Legacy’ ya tiene a su nuevo Clark Kent: David Corenswet es el elegido

Los fans de DC Comics lloraron la retirada del actor británico Henry Cavill como el hombre de acero en dicho universo, quien hace un par de meses anunció que ya no se pondría más la icónica capa roja que ha enamorado a millones alrededor del mundo.

La decisión de dejar ir a Cavill se dio tras la llegada de James Gunn y Peter Safran a la dirección de DC Films, quienes tomaron la decisión de reiniciar todo el universo cinematográfico basado en las historias de dicha editorial de cómics, reemplazando a la mayoría de actores que en los últimos años encarnaron a los personajes de la ‘Liga de la justicia’.

A partir de dicha decisión, se empezó la búsqueda no solo del nuevo Superman, sino también de su amada Lois Lane, personaje que ha sido interpretado por la nominada al Óscar Amy Adams. Dentro de las opciones estaban Nicholas Hoult (conocido por su papel de Bestia en X-Men) con Rachel Brosnahan (protagonista de The Marvelous Mrs. Maisel); Tom Brittney (miembro del reparto de Outlander) con Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton en Bridgerton); y David Corenswet (House of Cards y The Politician) con Emma Mackey (Sex Education y Barbie).

Finalmente, los ganadores de dicho casting son David Corenswet y Rachel Brosnahan, quienes serán Clark Kent y Lois Lane a partir de los próximos años, generando una euforia colectiva entre los amantes del cine de superhéroes, pues afirman que tienen tanto el parecido físico como el talento actoral para seguir el legado de grandes leyendas del cine que han interpretado dichos roles.

Superman: Legacy será la primera cinta de esta dupla, en la que se devolverá el tiempo y se explorará una etapa más juvenil del superhéroe, como se ha mostrado ya en varias producciones tanto de televisión como de cine. Una de las más famosas fue la serie Smallville, en la que un joven Kent empezaba a experimentar con sus poderes hasta graduarse de la secundaria y finalmente convertirse en un periodista del Daily Planet.

“Se centra en un Superman que equilibra su herencia kriptoniana y su crianza como humano. Él es la encarnación de la justicia, verdad y lo americano. Es la amabilidad en un mundo donde esto se ha convertido en algo anticuado”, describió Peter Safran a inicios del 2023 sobre esta cinta, que desde ya es una de las más esperadas para finales de 2024 o inicios de 2025.

Dentro del bagaje actoral de Corenswet aparecen sus participaciones en las series The Politician y Hollywood, ambas dirigidas por el afamado Ryan Murphy para Netflix, siendo su rol en la última producción la que mejores críticas le sumó, interpretando a un joven aspirante a actor que termina haciendo las veces de trabajador sexual para pagar su manutención mientras logra tener una oportunidad en el Hollywood de 1946.

Por su parte, Brosnahan se catapultó como una de las mejores actrices de la industria gracias a su rol en la serie de Amazon The Marvelous Mrs. Maisel, que la hizo acreedora del Emmy y el Globo de oro en 2018 como Mejor actriz en una serie de comedia. Además, dentro de su prontuario actoral también están sus interpretaciones en las series House of Cards, The Courier junto con Benedict Cumberbatch, I’m Your Woman y la cinta Dead for a Dollar.

Por el momento no se conocen más nombres de los nuevos rostros que integrarán el nuevo universo de DC Comics, que ya había consagrado a Cavill como uno de los mejores superhéroes junto a nombres como Gal Gadot (Mujer Maravilla), Jason Momoa (Aquaman) y Ezra Miller (Flash).