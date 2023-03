The Last of Us: la serie más vista de HBO en Latinoamérica. ¿Cuáles son las claves del éxito de esta serie?

La espera terminó: The Last of Us emitió el capítulo final de su primera temporada el pasado domingo, tras un largo viaje en el que millones de televidentes en todo el mundo siguieron y sufrieron a Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Un viaje de supervivencia que, en teoría, garantizaría la salvación para la humanidad ante la propagación mundial del virus Cordyceps, el cual convierte a las personas en caníbales y les provoca una horrible mutación física.

La historia postapocalíptica sigue la travesía de estos personajes por un Estados Unidos completamente devastado y plagado de infectados con una misión: encontrar a una líder del grupo rebelde Las Luciérnagas, Marlene, que desde el inicio de esta temporada le encargó a Joel trasladar a la adolescente hasta un lugar seguro luego de descubrirse su inmunidad.

La aventura de The Last of Us terminó cuando ambos personajes tuvieron ese esperado encuentro con Las Luciérnagas, y, lejos de lo que muchos pensaron, los personajes no tomaron caminos separados y el final dejó abierta la trama para la segunda temporada.

Bella Ramsey, protagonista de The Last of Us, se ha destacado por su brillante interpretación de Ellie, una joven huérfana que parece ser inmune al virus que destruyó a la humanidad. - Foto: FilmMagic

Y aunque no sabemos si en esa segunda temporada se cumplirá el sueño de Joel, que confesó que le encantaría tener una vida tranquila en una granja; o el de Ellie, a quien le interesa más ir al espacio y ser una astronauta como Sally Ride, lo cierto es que ya se trata de una paternal pareja que se quedó en la memoria de millones de espectadores.

De hecho, The Last of Us “se ha convertido en la producción más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica. Aclamada por la crítica internacional y por fans alrededor del mundo, la serie ha sido un éxito desde su lanzamiento”, asegura la plataforma.

La serie, explica HBO, cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel, un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie —una niña de 14 años— de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar EE. UU. dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

De Craig Mazin, creador de Chernobyl y ganador del premio Emmy, y de Neil Druckmann, creador del aclamado videojuego del mismo nombre diseñado en exclusiva para PlayStation, la serie original sigue disponible en su totalidad en HBO Max.

“Me siento humilde, honrado y francamente muy emocionado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas”, declaró a la prensa Neil Druckmann, productor ejecutivo de la serie.

Pedro Pascal logra una de sus mejores interpretaciones con el papel de Joel. - Foto: Shane Harvey / Liane Hentscher / HBO

El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene (Dandridge puso voz en inglés al personaje de Marlene en los videojuegos The Last of Us y The Last of Us Part II), Jeffrey Pierce como Perry (Pierce puso voz al personaje Tommy en esos mismos videojuegos), Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.

Las claves de su éxito

1- Historia poderosa, adaptación atractiva: Lo que comenzó como uno de los videojuegos más populares de la consola PlayStation, en 2013, supo dar el salto a la televisión con una historia bien contada y emotiva. En ese sentido, resultaron inolvidables los capítulos 3 y 8. El primero, sobre una historia de amor gay, profunda y bella, en medio de un mundo en ruinas. El segundo, una historia en la que Bella Ramsey se fajó con una situación que demostró toda su fuerza interpretativa.

2- Una gran dupla detrás: No son pocos los que creen que la dupla conformada por Pedro Pascal (como Joel) y Bella Ramsey (como Ellie) ha sido una de las mejor logradas en la historia reciente de la televisión.

3- Una infección real y horrorosa: En medio de tantas series y películas inspiradas en el fin de la humanidad y el mundo zombie, The last of us logra hacernos creer que es posible algún día la existencia y la propagación mundial del virus Cordyceps, el cual convierte a las personas en caníbales y les provoca una mutación física mientras más tiempo alojen el hongo dentro de sí. Las figuras de la serie contagiadas son verdaderas obras de arte.

4- Pedro Pascal, siempre Pedro Pascal: El periodista Tom Murray de The Independent lo calificó como el nuevo Harrison Ford y no es para menos, pues este actor chileno sigue despertando fascinación en millones de espectadores. Eso explica por qué gana 600.000 dólares por episodio, según Vanity, y por qué se estima que su fortuna asciende a más de 10 millones de dólares. Su primer papel protagónico llegó en 2015 con Narcos, el éxito de Netflix sobre cómo agentes de la DEA buscaban capturar a Pablo Escobar. Desde entonces, lo hemos visto en The Mandalorian y Juego de Tronos.

5- Segunda temporada a la vista: No hay nada que haga más feliz al fanático de una serie que saber que la historia no morirá en la primera temporada. Y eso se cumple con The last of us, cuyos productores ya confirmaron la segunda parte.