“¿Todo bien en casa?”, le preguntan a Andrea Valdiri luego de publicar duro mensaje sobre las mentiras

View this post on Instagram

“Así me veo más flaquita, de 68. Estaba en 83, así que este reto fue muy lindo, me encantó. Miren los pantalones. Aquí es donde realmente se ve, en la ropa. Miren cuánto hay que meterle (mostrando todo lo que le sobra al pantalón). Sí se nota. Muchísimo. Lo que es la disciplina. Uno en la vida tiene que ser así, radical, cómo lo cortamos, cómo vamos para adelante”.

“Tuve problemas de retención de líquidos, me tomaba pastillas que no eran, me inyectaba cosas que no eran, hacía ejercicios que no eran. Entonces, yo decía: ‘Qué es lo que tengo’. Por eso pensé que debía hacer un pare y mirar qué era lo que realmente estaba mal. Y cuando coges estos hábitos y los llevas a tu vida, te cambia todo. Eso es lo que quiero contigo”.