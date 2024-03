¿Todo es un montaje? Salen a la luz detalles sobre supuesto romance de Nataly Umaña y Miguel Melfi

Así se ha podido ver en redes sociales, donde colombianos han lanzado toda clase de comentarios sobre lo que ocurre al interior del reality , llegando a lanzar fuertes críticas hacia Umaña, por no respetar su relación, y a Melfi, por meterse con una mujer casada.

De hecho, y ante la relación que al parecer empieza a surgir, en el capítulo de este domingo 3 de marzo estuvo invitado Estrada, quien respondió dudas que tenían los espectadores, entre las que estaba si tenían una relación abierta: “No, no. La respuesta contundente es no. Es una relación basada en la confianza, el respeto, nunca en escándalo”.