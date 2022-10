¿Volvería con su ex? Así les respondió Andy Rivera a sus seguidores

Andy Rivera es uno de los tantos cantantes de música urbana que hay en territorio colombiano. Este, hijo del también artista Jhonny Rivera, es muy conocido a nivel nacional por la relación que tuvo hace un tiempo con la actriz Lina Tejeiro, quien en la actualidad es pareja del creador de contenido Juan Duque.

El nombre de Andy Rivera ha retumbado con fuerza en las últimas horas porque este, a través de la red social Instagram, agregó en sus historias la popular caja de preguntas para que sus seguidores resolvieran las dudas que tienen sobre la vida del cantante.

En este sentido, muchas personas empezaron a hacer sus preguntas, pero hubo una que resaltó entre las demás y le cuestionaba al artista si volvería a una nueva relación amorosa con su ex. Ante esto, hubo impresión entre los fanáticos porque la mayoría pensó que se estaba hablando de la misma Lina Tejeiro.

Sin embargo, esta pregunta no fue dirigida en relación con la actriz, sino para Daniela Duque, la madre de Hellen, hija de Andy. Por lo tanto, el cantante decidió contestar sin ningún tipo de vacilación y su respuesta tajante sorprendió a todos sus seguidores.

“Yo nunca respondo esas cosas, pero eso no tiene misterio mi gente, realmente Dani y yo somos parcerísimos, Dani es la mamá de Hellen y nos la llevamos muy bien, hacemos un gran equipo para que Hellen se críe con los mejores valores, Dani tiene su pareja que de hecho nos la llevamos superbien, yo pienso que nosotros hacemos un gran equipo como amigos, no vamos a volver pero siempre vamos a estar conectados en esa labor con Hellen”, afirmó el popular cantante para despejar cualquier tipo de duda.

El increíble cambio físico de Andy Rivera, ¿es la ‘tusa’ por Lina Tejeiro?

En las últimas semanas, el cantante de música urbana ha compartido una serie de publicaciones que hacen pensar a sus seguidores que está todavía ‘entusado’ por su fallida relación con Tejeiro.

Si hay algo por lo que muchas personas tienen en mente a Andy Rivera es por sus marcados abdominales. El pereirano, en varias oportunidades, ha compartido con sus seguidores las rutinas de ejercicio que lleva para lograr la tonificada figura que tiene, pero recientemente publicó una historia que dejó a más de uno sorprendido.

En las imágenes se puede apreciar que el famoso abdomen de chocolatina del cantante ya no está. Además, él hace una reflexión sobre el cuerpo que dejó también a más de uno atónito.

“Este es el flecho versión sin tanto cuadrito, me ha costado mucho aceptarme así, pero ha sido muy lindo el trabajo de entender que no somos ni valemos por lo que se nos ve por fuera. Valemos por lo que hay en el corazón y la mente. Obviamente, hay que entrenar por salud, no por agradarles a los demás”, fueron las palabras que expresó en la historia.

Además, puso unas palabras que dieron a entender que lo que estaba diciendo era una indirecta para su ex. “Todos los días aprendiendo a aceptarme, quererme y liberarme de la necesidad de gustar a gente que ni siquiera le importo”, se puede leer en la historia de poco menos de 30 segundos.

Hace poco, el cantante también se refirió a su situación sentimental actual. Dijo que este no es el momento indicado para él para tener novia, debido al proceso que está viviendo. Reconoció que las personas suelen conectarse por el dolor y no quiere que alguien más se conecte con él por eso.