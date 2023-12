“Yo me llamo” participante del reality, amenazó con retirarse ¿De quién se trata?

‘Yo me llamo’ sigue siendo uno de los realities más vistos de la televisión nacional por la cantidad de talentos que logra reunir en un mismo escenario, mostrando poco a poco su evolución con la guía de expertos en imitación, técnica vocal, entre otras áreas, con las cuales se busca aportar en la formación de ese doble perfecto que gane la competencia.

“Reto superado Gilberto. (...) Mi jalón de orejas es por qué en la Escuela dices que te vas a retirar” , dijo la diva de Colombia visiblemente molesta, por lo que, enseguida, el concursante comentó: “Yo he tenido la fortuna de llevar este tributo por más de diez años. Mi ideal como artista es tener una mi carrera como solista (...) Este sería el último programa de imitación que haría”.

Según el doble del salsero puertorriqueño, fueron las palabras de sus compañeros las que lo animaron a seguir luchando en la competencia, una experiencia que calificó como lo mejor que le ha pasado en su carrera. “Poder obtener el título de ‘Yo me llamo Colombia’ con el tributo al caballero de la salsa sería para mí la gloria entera (...) Es por eso que estoy acá desde el inicio y voy a estar hasta el final”, agregó.

Aunque el maestro César Escola no opinó nada al respecto, cuando el participante se retiró del escenario se pudo ver su gesto de emoción por la presentación con la que logró reponerse en el concurso. “Este ha sido un maravilloso renacer para mí, Colombia me has brindado la más grande oportunidad de la vida. Estoy feliz. Mi familia y yo estamos eternamente agradecidos”, fueron las palabras con las que el doble de Gilberto Santa Rosa culminó su show mientras conversaba con la presentadora Melina Ramírez.