”Yo me puedo llegar a suicidar y aquí al mundo le vale un c...”: se defendió Geraldine Fernández, ilustradora que dijo haber participado en película ‘El niño y la garza’

La verdadera historia salió a la luz

Según lo afirmó la misma Geraldine, había dibujado 25 mil fotogramas, lo que equivaldría a unos 30 minutos en video, los que aparecieron en la película El niño y la garza , sin embargo, para sorpresa de todos, su nombre no estaba en los créditos de la película, ante lo cual la barranquillera aseguró que sólo aparecían los nombres de “los productores, directores, guionistas e ilustradores principales. Los que dan la cara en los premios. No aparecemos todos”.

Las aclaraciones ante el error cometido

A pesar de admitir su grave error, Geraldine no justifica el ataque tan fuerte que ha recibido en redes sociales y confesó sentirse vulnerable: “(...) de lo que me arrepiento también es que por más de asumir el error, también me arrepiento de que la vida me haya cruzado con personas en las cuales lo único que genera es hacerme daño, o sea, yo me puedo llegar a suicidar y aquí al mundo le vale un c...”.