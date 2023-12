Zion Hwang, el coreano que se enamoró de Colombia y la música popular, lanza canción con Jessi Uribe; esta es la historia

¿Reina infiel?

Una selfie que, al parecer, iba dirigida a un excuñado suyo, con un sugerente mensaje: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.

“También perdí a mi papá”

“Tratamos de tomar todo lo más fiel posible a la vida real. Como vieron, Rigo no llora, queda en shock y después, al ganar la clásica de Urrao, él se imagina y sueña que su papá está ahí y es donde no aguanta más. Se quiebra rompiendo en llanto y sacando todo ese dolor que tenía reprimido durante todo ese tiempo”, aseguró el actor, quien confesó que se valió de su propio drama personal para que la escena resultara lo más conmovedora posible: “Yo también perdí a mi papá”.

Sigue el misterio

En abril pasado, el popular actor Jamie Foxx, de 55 años, fue hospitalizado de urgencia. Ocurrió mientras se encontraba en pleno rodaje de su más reciente película, Back in Action , en la que comparte protagonismo con Cameron Diaz.

Pese a la gravedad de su condición, que fue compartida por su familia, los motivos de esa hospitalización nunca fueron aclarados. El propio actor, que semanas después compartió un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales, también fue errático al hablar de las razones que, según él, lo tuvieron al borde de la muerte: “Pasé por algo por lo que pensé que nunca, nunca pasaría. No podía caminar. Bajé al infierno y regresé”, dijo el intérprete, que esta semana recibió el premio The Critics Choice Association’s Celebration Of Cinema & Television, que celebra los logros de la comunidad negra, latina y asiática en la industria.