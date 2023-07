Abecé: ¿qué hacer con los residuos peligrosos en el hogar?

A pesar de los esfuerzos pedagógicos de las autoridades locales y muchas entidades del sector privado, todavía buena parte de la ciudadanía no sabe cómo separar correctamente los residuos y mucho menos lo que se debe hacer con los denominados “peligrosos” o “especiales”. Angélica Bohórquez, especialista en gerencia ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana, señaló que el mayor problema de no saber separar residuos es que terminan en los rellenos sanitarios. “Pasa el camión de la basura y con su aspa tritura todo. Ese rectángulo compacto va a los rellenos, un tipo de piscina gigante de suelo excavado. A ese piso se le pone una geomembrana para impedir que los lixiviados (el agua que sale de la basura) llegue al suelo, pero no es ciento por ciento eficiente. Las fugas contaminan fuentes hídricas y ecosistemas de sectores aledaños”, precisó.