Arcos Dorados, la franquicia más grande del mundo de la marca McDonald’s, conecta a Colombia con oportunidades de empleo para jóvenes

HÉCTOR OROZCO GIRALDO: Entré cuando tenía 14 años de edad porque quería comprarme unos tenis que mi papá no me podía pagar. Se dio la oportunidad, me vinculé a McDonald’s. Gracias a la flexibilidad de la compañía, logré trabajar y estudiar simultáneamente, una posibilidad que está al alcance de los jóvenes que trabajan en la empresa. Desde entonces, han transcurrido 28 años y he pasado por 17 cargos; trayectoria que me ha permitido conocer de primera mano todos los procesos y tener una visión más completa del negocio.