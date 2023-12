Creatividad en la era digital: el sello innovador de Grupo DDB

Al economista Xavier Serrano, CEO del Grupo DDB Colombia, lo reconocen por sus habilidades para desarrollar equipos de trabajo, por eso encajó en la industria de la creatividad, en la que no se conciben logros que no se gesten desde lo colectivo. Desde las clases que imparte en una maestría del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) ha contribuido con la formación de los presidentes de al menos 50 empresas desde hace dos décadas , curiosamente, de niño fue el alumno que tenía que esforzarse más que el promedio para salir bien en los estudios. Mientras lo hacía, descubrió que aprendía muy rápido. Hoy agradece haber comprendido muy pronto lo que tenía que hacer para ser exitoso en lo que se propusiera.

X.S.: Se puede aprender, aunque hay gente a la que se le facilita más que a otra. Hay un ejemplo que me encanta. En una entrevista le preguntaron al cantante español Miguel Bosé cuándo empezó a escribir canciones, él respondió que a los 13 o 14 años, mientras pasaba el verano con unos amigos de la mamá. Se refería a la casa de Salvador Dalí. Una persona que pasa un verano junto con Salvador Dalí tiene una alta probabilidad de estar expuesto a un espacio creativo muy fuerte. Con esto quiero decir que el entorno donde creciste y qué tan curioso has sido, pueden influir, pero tampoco lo es todo. Como cualquier otra cosa en la vida, se requiere de habilidad, constancia y disciplina.

X.S.: Las ideas exitosas son el resultado de un proceso colectivo de todo el equipo de trabajo. A hoy no he visto una idea que haya prosperado, que haya salido de una sola persona. Las cabezas de las agencias, en general, son aeropuertos de ideas. Nuestro trabajo no es tener las ideas. Eso es una creencia. Unas las tenemos que aterrizar y a otras ayudarlas a que despeguen.