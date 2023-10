¿Cuándo es necesaria la hospitalización por una enfermedad mental?

Urbina recordó que lo más duro de su experiencia “fue la sensación que compartía con varios pacientes de que estás cediendo por completo el control de tu vida, de tu cuidado, de tu bienestar, al cuerpo médico y de enfermería. Yo he vivido hospitalizaciones por otras razones, como una apendicitis, por ejemplo, y nunca me había sentido tan desposeída. Yo me entregué y creo que por eso sobreviví”. Esta experiencia dio origen a su libro Mi Navidad en un psiquiátrico.