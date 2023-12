Día Internacional de las Personas con Discapacidad: Así aporta Arcos Dorados a la inclusión laboral en Colombia y América Latina

Lina Ortiz, gerente legal de Arcos Dorados en Colombia, hace parte de ese 1.9 por ciento y de las 2.400 personas con discapacidad que emplea la compañía en Latinoamérica. “Ellos siempre me han visto como una persona en igualdad de condiciones y para mí ha sido un lugar de oportunidades”, afirmó. Lina contó cómo su llegada hace once años a la compañía no solo marcó el inicio de su rol como líder, sino que también le permitió aportar al fortalecimiento del componente de inclusión, primordial de esta empresa que opera la marca McDonald’s en el país. Hoy es la líder del eje de Personas con Discapacidad.