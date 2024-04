El colegio Renfort abre nueva sede al sur de Bogotá, ¿cuáles son las novedades?

“Hace unos años, Laura Sofía se quedó sin colegio. El lugar que habíamos escogido para ella nos cerraba sus puertas. La ruta escolar la recogía todos los días a las 4:45 a.m., llegaba a las 5:00 p.m. y tenía que hacer tareas y acostarse a dormir a las 6:30 p.m. Nuestros horarios de trabajo a menudo nos impedían verla despierta. Pronto empezó a mostrarse enojada, no hacía las actividades y se salía del salón. Pensamos que podía ser algo cognitivo, pero la explicación era mucho más simple: estaba cansada y en el colegio no lo entendieron. Solo nos dijeron que nuestra hija no era para ese lugar”, recordaron sus padres.