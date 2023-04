La revolución del aprendizaje: una empresa colombiana lidera el uso de Inteligencia Artificial en la educación

- Foto: Cortesía Edu Labs

Estudiantes y docentes han podido potencializar sus habilidades, resolver inquietudes en tiempo real, monitorear el progreso académico y las dificultades emocionales. Empresas como Edu Labs están contribuyendo con este proceso a través de alianzas con universidades y empresas.

Potencializar las habilidades de estudiantes, y docentes, monitorear el progreso académico, crear entornos de aprendizaje personalizados para cada estudiante o abordar las dificultades tempranas del proceso de formación son algunos de los beneficios de la Inteligencia Artificial, tecnología que implica una transformación profunda del proceso de enseñanza-aprendizaje. Edu Labs, una innovadora empresa colombiana, está contribuyendo a esta necesaria transformación del sector a través de alianzas con actores claves como universidades o empresas, y el desarrollo de soluciones tecnológicas que se apalancan en la AI.

Las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) están incursionando en los procesos de enseñanza para enriquecer la experiencia educativa de diversas formas: desde tutores virtuales que ayudan a los estudiantes a resolver sus dudas en tiempo real, plataformas LMS que personalizan el contenido educativo a las necesidades específicas del estudiante de acuerdo con su desempeño, hasta la analítica de datos inteligente que proporciona información sobre el rendimiento de los estudiantes para ajustar a tiempo estrategias de mejora.

Imagen creada por DALL.E, sistema de inteligencia artificial (IA), en respuesta a un concepto dado por Edu Labs. - Foto: Cortesía Edu Labs

Sin embargo, en muchas aulas de clase, tanto públicas como privadas, desde básica primaria hasta educación superior, el uso de estas y otras tecnologías aún es muy escaso. Ocurre lo mismo en la formación en línea en el sector corporativo y en el gobierno. En algunos casos se da por los altos costos para acceder a este tipo de tecnologías, la falta de formación de los docentes y tomadores de decisiones; la propia brecha digital y las dificultades para el acceso a internet en zonas rurales apartadas, en donde la formación a través de teléfonos móviles sería la solución. Pero también hay casos en los que la dificultad ha sido la prevención de algunos docentes sobre este tipo de herramientas, que creen representan riesgos asociados a la falta de análisis y reflexión, actitudes poco creativas, plagio o hasta que pueda terminar reemplazando la labor que ellos realizan.

Juan Gabriel Sáenz, fundador y CEO de Edu Labs, enfatiza que la IA no fue creada para reemplazar a los seres humanos, por ejemplo a los profesores, sino para funcionar como una herramienta de apoyo en tareas mecánicas, repetitivas, o que exigen la clasificación, búsqueda y análisis de grandes volúmenes de información o cálculos, ahorrando tiempo valioso a quienes usan esta tecnología y permitiéndoles concentrarse en las tareas que generan un mayor valor y que sólo un humano puede desarrollar. De esta manera, Edu Labs está evidenciando el potencial de la Inteligencia Artificial en el mejoramiento de la educación en América Latina, proporcionando a estudiantes y docentes innovadoras herramientas que les permiten potenciar sus habilidades, resolver dudas en tiempo real y monitorear el progreso en su proceso formativo, entre muchos otros usos.

“Desde que la IA se incorporó a la educación el objetivo ha sido transformar los métodos de enseñanza-aprendizaje. La tecnología ha avanzado en los últimos años, transformando la sociedad en todas sus esferas, pero seguimos aprendiendo con modelos tradicionales, que ya no responden a las necesidades y expectativas. Los niños no pueden seguir memorizando fórmulas y eventos históricos, porque eso lo puede hacer una máquina y mil veces más rápido, es información que siempre estará al alcance de la mano. Lo que debemos aprender a hacer es desarrollar nuestra creatividad, pensamiento crítico y capacidad de análisis para hacer un mejor uso de esta información”, afirmó Sáenz.

También destaca que la educación va más allá de la simple transmisión de información y debe enfocarse en el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas en los estudiantes. La Inteligencia Artificial puede ser una herramienta para fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de analizar y utilizar información en un mundo cada vez más interconectado. En este sentido, Sáenz enfatiza la importancia de un cambio de enfoque en la educación, centrado en fortalecer estas habilidades y en aprovechar la información procesada por la tecnología para mejorar la enseñanza en las aulas de clase. Es urgente el cambio de enfoque.

Para lograrlo, Edu Labs trabaja de manera colaborativa con las principales empresas del sector EdTech y se ha convertido en el aliado de universidades y empresas en Colombia y la región, con el objetivo de seguir aprovechando las múltiples posibilidades que ofrece la IA, cambiar dinámicas, mejorar procesos, desarrollar la autonomía y el trabajo colaborativo, con sistemas que respondan a las necesidades particulares de los estudiantes y a fomentar sus capacidades y destrezas.

Imagen creada por DALL.E, sistema de inteligencia artificial (IA), en respuesta a un concepto dado por Edu Labs. - Foto: Cortesía Edu Labs

“Para eso hemos desarrollado diversas herramientas dentro de nuestro portafolio como Momento AI-Lumina, un tutor de IA integrado con la plataforma LMS que ayuda a los estudiantes a resolver sus inquietudes en tiempo real dentro del curso, como dudas administrativas, problemas con los contenidos del curso o de las actividades evaluativas; así como recibir sugerencias personalizadas para apoyar su progreso en el curso y servir de asistente al profesor del curso. Tenemos otra solución llamada Momento Insights que permite monitorear el progreso académico de cada estudiante, analizar una gran cantidad de datos y variables para ofrecer reportes y deducir o predecir posibles dificultades, incluso, a nivel emocional, frente al curso virtual del estudiante. También ofrecemos herramientas y programas de entrenamiento que apoyan la formación de docentes creando redes de aprendizaje, generando recursos educativos y metodologías de enseñanza usando la tecnología, entre muchas otras ventajas”, destacó Sáenz.

