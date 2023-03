Aunque los estudios de género tienen una amplia trayectoria en Colombia, hasta ahora se podrá cursar un programa dedicado a la educación igualitaria, la participación y representación política, el derecho a una vida sin violencias, la legitimidad de la vida íntima en torno a las sexualidades e identidades, las transformaciones familiares, y la migración y la vida en frontera.

El Doctorado en Estudios de Género, Políticas y Desafíos Contemporáneos que abrió la Universidad Simón Bolívar es el primero en su tipo, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) de 2022. Esto ratifica el compromiso de la institución con la inclusión como eje transversal de su misión institucional y actividades. “La perspectiva de equidad de género ha sido prioritaria y fundamental para el cumplimiento de nuestras funciones de formación educativa, investigación e innovación y extensión social”, explicó José Consuegra Bolívar, rector de la universidad.

Este nuevo programa responde no solo a un interés académico sino a la necesidad de que en el país se generen más espacios que contribuyan a un diálogo mucho más amplio sobre la mujer, su rol y desafíos en la sociedad de hoy. La violencia, por ejemplo, sigue siendo un fenómeno preocupante. Según Medicina Legal, durante 2021 en nueve de cada diez casos de violencia no letal de pareja la víctima fue una mujer (29.606 casos de 34.042), sin contar agresiones a poblaciones afro, indígenas y LQBTIQ+. “Este doctorado nos permitirá abrir un nuevo y necesario espacio académico sobre un tema de trascendencia social no solo para Colombia, sino para América Latina y el mundo entero”, aseguró Consuegra.

Tres líneas de investigación

El nuevo doctorado de la Unisimón obtuvo registro calificado por un periodo de siete años mediante la resolución 002579 del 21 de febrero de 2023 del Ministerio de Educación. Se realizará en modalidad híbrida (presencial-virtual) en Barranquilla, con 80 créditos académicos, una duración de tres años y una periodicidad de admisión anual de 12 estudiantes.

Tendrá tres líneas de investigación: sexo, género y sociedad; políticas de género y ciudadanía, y desarrollo sostenible y gestión de capacidades científico-tecnológicas. El programa está dirigido a profesionales de cualquier área del conocimiento con experiencia investigativa o trayectoria en los campos de estudio del doctorado. De esta manera, Unisimón incrementó su oferta doctoral, que incluye doctorados en Administración, Ciencias de la Educación, Ciencias Jurídicas y Políticas, Genética y Biología Molecular, Sociedad y Cultura Caribe, Psicología, y Gestión de la Tecnología y la Innovación.

