“No tuve miedo y logré ganar de forma limpia y transparente”: Sabina Covo, la cartagenera que hizo historia en la política en Miami

La colombiana Sabina Covo llegó a Estados Unidos en 1997 y en el 2000 ya iniciaba una exitosa carrera periodística para la audiencia hispanoparlante en ese país, donde además se ha desempeñado como escritora y analista política. Durante los 26 años que ha estado en Miami no ha perdido su esencia cartagenera y aunque nació en Medellín, sus raíces siguen bien ancladas al Caribe colombiano. “Allí está una buena parte de mi familia. Viajo anualmente al país, al menos dos veces al año, a visitar a mi papá y mi mamá”, comentó esta periodista con especialización en Ciencias Políticas, quien además hizo empresa y fue portavoz del departamento de Agricultura.

Covo cubrió como reportera lo que ocurría en las calles de Miami durante unos diez años y eso le permitió conocer de cerca los problemas de la comunidad “y luego ahondar en esas problemáticas como periodista-presentadora estrictamente de política para diferentes canales de televisión, otros doce años más”, precisó. Hoy, cree que esa experiencia sentó las bases del inicio de su carrera como funcionaria pública en el estado de Florida.

¿Qué significa hacer parte de una comisión del estado de Florida?

SABINA COVO: Miami es la ciudad más grande del condado de Miami-Dade. De hecho, la Comisión de Miami maneja un presupuesto de casi 2 billones de dólares de los 18 billones que administra el condado. Es una posición de mucha responsabilidad, que tiene la característica de legislar e impactar al distrito que se representa. En este caso, el distrito 2, que abarca una comunidad costera bastante extensa, que va desde Coconut Grove hasta Morningside. Para mayor entendimiento en Colombia, se podría comparar con la figura de un concejal. Sin embargo, la ciudad de Miami opera con cinco distritos, que deben reportar a un administrador y un alcalde. No existe un la figura política de un solo alcalde al que reportan todos, como ocurre, por ejemplo, en Colombia y muchos otros países.

¿Qué tareas están bajo su responsabilidad?

S.C.: Ocuparse de lo que está ocurriendo en las calles de la ciudad, desde la seguridad hasta la resiliencia frente al cambio climático, pasando por la vivienda asequible. Todos esos puntos comunitarios y de ciudad pasan por la comisión.

Como mujer y como colombiana, aunque con más de dos décadas en Estados Unidos, ¿qué retos significó llegar a esta posición?

S.C.: En principio es todo un orgullo ser la primera colomboamericana en sentarme en la Comisión de la ciudad de Miami porque representa un paso adelante para servir a nuestra comunidad y además porque tenemos muy pocos funcionarios colomboamericanos electos, a nivel nacional. Tuvimos a la senadora santandereana, Annette Taddeo, en la contienda por un asiento en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el año pasado, y aunque no lo logró hoy cuenta con el afecto y reconocimiento de la comunidad. Hace unos años también estuvo Juan Carlos Zapata como comisionado en la Comisión de Miami-Dade.

Sin duda, el mayor desafío lo representa haber llegado a la comisión sin el apoyo del alcalde de la ciudad, Francis Suarez, ni los otros comisionados…

S.C.: No contar con ese respaldo demandó de una campaña con otro tipo de apoyos, como el de otras comisionadas, y el de la senadora Taddeo. Puedo mencionar muchos nombres, pero lo importante es que las mujeres nos unimos y creo que fue para el bien de todas las personas del distrito. Además, hoy sé que muchas de las personas que votaron por mí fueron padres de familia. Las madres tuvieron mucho que ver con este logro, porque cuando llegué a la escuela de mis niños al día siguiente del anuncio, pitaban desde los autos como si hubiera ganado la selección Colombia. Personas en la calle me dicen: “confiamos en ti, que bueno que hay una mujer representándonos”.

¿Qué precedente cree que pueda marcar su llegada a este cargo público en Estados Unidos?

S.C.: Creo que entre más mujeres tengamos el coraje para entrar en cargos públicos, vamos sentando un precedente para que otras se atrevan. Fíjate que hoy tenemos muchas más congresistas representándonos, que las que teníamos hace 15 años. Y valdría la pena mencionar que organizaciones sin ánimo de lucro vienen trabajando en el país para fomentar esas postulaciones. En mi caso, me convocaron dos. Para las mujeres es importante contar con un respaldo y mentoría en un proceso como este.

En este trayecto hacía la vida pública ¿cuál reconoce como una gran lección?

S.C.: El que me atacaran, como bien me lo habían advertido. “Te van a empezar a desprestigiar porque saben que eres inteligente y que tienes probabilidades de ganar”, me dijeron. Y uno cree que no lo van a hacer. Me preocupó qué iban a pensar mis hijos, pero no tuve miedo y logré ganar de forma limpia y transparente. Me gusta la palabra coraje, porque hay que tenerlo y hay que seguir adelante en cualquier circunstancia.

¿Qué viene ahora?

S.C.: Es una posición que es temporal por nueve meses, con la posibilidad de servir durante cuatro años más, adicional a una reelección, para otros cuatro. Ojalá más gente salga a votar en noviembre para poder trabajar en proyectos a largo plazo.

¿Por dónde planea comenzar?

S.C.: Tenemos una crisis de vivienda asequible, no solamente para personas con escasos recursos que viven en la ciudad, sino para profesionales y trabajadores de diferentes tipos de negocios. La realidad es que la fuerza trabajadora no está pudiendo vivir en Miami, porque el costo de las propiedades y alquileres se ha elevado en un 30 por ciento. Además, tenemos un problema de falta de espacios verdes. Han llegado 150.000 personas nuevas a la ciudad después de la pandemia y los estamos necesitando para actividades de esparcimiento y deportes. Por último, al ser un distrito costero, demandamos de una mejor infraestructura para ser resilientes a los efectos del cambio climático.

¿Qué tantos colombianos han llegado después de la pandemia?

S.C.: Según Miami Realtors, Asociación de Agentes Inmobiliarios de la ciudad, Colombia continúa siendo el país que más está buscando propiedades en los Estados Unidos, pero eso no significa necesariamente que la gente continúe emigrando. Además, porque las cosas se han puesto un poco más complicadas, por ejemplo, ahora ya no hay tantas visas de trabajo disponibles como las hubo en los 90. La visa de inversión EB-5, que otorga la posibilidad de visa permanente, cuesta unos 900 mil dólares.

Para cerrar, ¿cómo ve los avances de Estados Unidos en equidad de género?

S.C.: Todavía hay una diferencia en lo que se les paga a los empleados dependiendo si son hombres o mujeres. Ha habido una lucha contra esto y recientemente el país echó para atrás leyes para que las mujeres tengan derechos sobre su vida reproductiva. De hecho, algunos países de América Latina reportan mayores avances y protegen más a la mujer. Falta mucho para llegar a ser una sociedad que tenga igualdad de género.

