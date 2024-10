Barreto, quien fue “tiburón” en Shark Tank Colombia durante dos temporadas, señala que este programa marcó un antes y un después en su vida. “Me enseñó a manejar las redes sociales y me expuso a una vida pública. Si bien al principio me emocionaban todas las actividades que me ‘exponían’, con el tiempo aprendiendo a elegir lo que me gustaba”, recuerda Julita. A través de su participación en este proyecto, encontró su propósito: enseñar a las nuevas generaciones a desarrollar habilidades para la vida y competencias que les permitan adaptarse a un entorno global cada vez más dinámico y tecnológicamente avanzado.