El nuevo liderazgo en las mesas de servicio TI: más allá de la gestión

Ahora los líderes deben ser visionarios, anticipar problemas antes de que se conviertan en crisis y ser empáticos. La tecnología resuelve problemas técnicos, pero solo el liderazgo humano resuelve los problemas de las personas. Esto significa escuchar, no solo oír, y actuar, no solo reaccionar. En un ambiente de presión abrumadora, un líder que demuestra comprensión y apoyo se convierte en el ancla que mantiene al equipo a flote.

Pero no nos engañemos: el liderazgo moderno en las mesas de servicio TI también exige resultados, pero no se logran a través del miedo o la imposición, sino cultivando una cultura de confianza y colaboración. Los líderes deben empoderar a sus equipos, darles herramientas y confianza para tomar decisiones y estar presentes para guiar, no para dictar. En otras palabras, deben liderar desde la humildad y reconocer que el éxito no es de uno, sino un esfuerzo conjunto.