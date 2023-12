Más de 500 empresas de todos los tamaños se comprometieron con el progreso del Valle

Hace dos años y medio Cali y el Valle del Cauca eran noticia por ser el epicentro del estallido social en Colombia. Hoy, somos noticia y referente por lo que surgió gracias a ese complejo momento. Y es que pese a las grandes dificultades que vivimos por esos días, pudimos encontrar un camino común que nos permitió reconocernos y trabajar juntos: Compromiso Valle, un vehículo de impacto colectivo que nace a partir del diálogo y la escucha activa que reúne a más de 500 empresas de todos los tamaños, a fundaciones empresariales y familias, organizaciones del sector privado com o la Andi, la Cámara de Comercio de Cali y Comfandi, más de 100 organizaciones de base comunitaria, cientos de líderes sociales y miles de ciudadanos con el propósito de cerrar brechas y generar oportunidades para los más vulnerables.

También comprendieron que no era suficiente tener muy buenas fundaciones que hicieran una labor impecable, sino que ellos –los directivos de la compañía y los accionistas– debían involucrarse personal y directamente, dándoles a los asuntos sociales y de entorno un lugar prioritario en la toma de decisiones de sus compañías, no solo a las áreas de responsabilidad social o similares.

Desde la óptica más sensible, Compromiso Valle nos ha dado la oportunidad de vernos y entendernos como seres humanos, en los diálogos diarios entre jóvenes, líderes y empresarios no hay títulos, no hay “dones”, son solo seres humanos hablando con seres humanos desde sus inquietudes, sus vivencias, temores y sueños. Personas que al final, quieren lo mismo: trabajar por el bien del Valle del Cauca y que todos vivamos bien en ella.