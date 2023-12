¿Quiere comprar productos Apple a buen precio? Esta empresa certificada ofrece un amplio catálogo

¿De dónde vienen los equipos?

Los equipos que presenten fallas, siempre y cuando no sea por mal uso, contarán con una garantía asegurada por parte de la empresa. Otro de sus procedimientos para prevenir riesgos es verificar que el equipo no tenga ningún proceso legal y que no se encuentre en las bases de datos de IMEI Colombia, lo cual garantiza que no sean hurtados.