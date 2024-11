Bogotanos arrojan colchones, muebles y llantas en ríos y humedales

Sin embargo, a estos cuerpos de agua también llegan desechos de grandes proporciones, como muebles, colchones, llantas y partes de vehículos, residuos que son depositados por la población capitalina al no querer comunicarse con las entidades encargadas de realizar su recolección y disposición final.

La EAAB le recomienda a la ciudadanía aplicar recomendaciones sencillas para evitar la degradación de los ecosistemas urbanos, empezando por no arrojar basuras a las calles ni taponando los sumideros con escombros u objetos que impidan recolectar normalmente el agua lluvia.

Los pañitos húmedos son arrojados por las cisternas y colapsan en sistema de alcatarillado. Foto: EAAB.

“Al barrer el frente de su casa, recoja la tierra y la basura en bolsas bien cerradas. No las deposite en los sumideros. Hay que cumplir con los horarios indicados por el consorcio de aseo para sacar la basura y no arrojar grasas o aceites a los sumideros. Los preservativos, toallas higiénicas o pañales no deben ser arrojados al sanitario”.

“¿Cuándo entenderán algunos ciudadanos que nuestros cuerpos de agua no son lugares para disponer sofás, llantas y otros residuos? Son espacios llenos de vida que debemos cuidar y aunque hacemos operativos de limpieza a diario, necesitamos de la ayuda de todos”, concluyó Arango.