La Macarena: los límites del turismo

Y es ahí en donde el turismo aparece como una posible solución . Freddy Mora, un operador turístico de la zona, lo explica así: “Para que haya turismo necesitamos que la gente deje estos arbolitos aquí, no los tale, o por el contrario siembre, porque ahí van a llegar las aves a las que les vamos a tomar la foto”. Si la gente logra vivir dignamente del turismo, no tiene necesidad de deforestar para generar ingresos de cultivos o de ganado.

“En el verano aquí no hay nadie”, cuenta Fandiño. En los seis meses del año en los que las plantas de Macarenia clavigera no florecen, los turistas no van y la gente que se dedica al turismo se dispersa: vuelve a sus fincas, se rebusca jornales para trabajar o se va a otros pueblos.

“Si las familias pudieran atender turistas de forma autónoma, y si al turista le permitieran escoger una familia para su viaje, sería un turismo verdaderamente comunitario” , dice Franco. “Pero aquí a los turistas los cogen los operadores, les ponen una cabeza a cada lado, y no los dejan comprar nada que ellos mismos no les vendan”.

“Así funciona en muchos destinos turísticos alrededor del mundo, pero La Macarena es un territorio históricamente aislado, con complejidades sociopolíticas, donde ni siquiera hay cobertura de internet estable . No es lógico implementar un modelo de negocio que no se adapte, o al menos contemple, las particularidades de la zona, porque favorece a los que tienen más recursos en detrimento de la comunidad”, afirma el antropólogo Ruiz-Serna.



La Macarena cuenta con una inmensa diversidad de fauna y flora, razón por la cual su territorio busca ser protegido por la autoridades a través de acuerdo de conservación con los campesinos. Foto: José Luis Peñarredonda y Andrea Díaz Cardona.

Pero es un esfuerzo pequeño, pues se concentra en el 30% de la extensión del municipio que corresponde al Área de Manejo Especial de La Macarena, bien sea porque pertenece al Parque Nacional Serranía de La Macarena o al área destinada a la conservación. Además, cubre menos del 2% del área deforestada en el parque.

Cormacarena, por su parte, anunció el lanzamiento de una nueva plataforma en línea, Bonita La Macarena (bonita.cormacarena.gov.co), en la que a partir de la temporada turística de 2020 los turistas van a poder elegir las actividades que quieren realizar y contactarse con los operadores directamente. Parra, el director de Cormacarena en el municipio, espera que eso “ayude a los operadores más pequeños a tener más ventas”. El impacto de la iniciativa sólo podrá medirse a finales de este año.

Los turistas podemos ayudar

La “foto” de la que hablaba María, la turista española, es parte del problema. La imagen de Caño Cristales es tan popular que muchos turistas planean sus viajes pensando solo en tener su propia selfie junto al río, y es difícil que accedan a ir a otros destinos. Cuando Jairo intenta incluir otros lugares en sus planes, la mayoría de las veces no logra que los turistas los compren. No solo porque su prioridad casi siempre es Cristales, sino también porque no están dispuestos a gastar más dinero. “Uno les dice que hay que pagar 100.000 pesos más por persona, y la mayoría dice que no, y se va a buscar donde le cobren más barato”.

Para Ruiz-Serna, los turistas podrían cambiar un poco esta situación. “Muchos se mueven buscando lo más barato pero se necesita incentivar una ética del turismo. Yo debo ser capaz de sentir que tengo que pagar un poco más, pero que ese dinero se queda con la familia que me recibió y que me acogió”.