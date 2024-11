El proyecto de ley que regulará la reforma al Sistema General de Regalías ha suscitado polémica en los últimos días a nivel medioambiental por la inclusión de un artículo que favorecería no solo la realización de fracking en Colombia, sino a las multinacionales que adelanten la explotación del gas y el petróleo mediante esta técnica de extracción de hidrocarburos.

Durante el fin de semana, que fue aprobado el articulado de la iniciativa legislativa en la Cámara de Representantes y comenzó a hacer trámite la ponencia en la plenaria el Senado (primer debate), varios congresistas se manifestaron en contra del artículo 210, sobre el cual el senador Jorge Enrique Robledo había advertido a mediados agosto, tras calificarlo como un "orangután" a favor del fracking.

"Este no es un proyecto de ley para determinar las condiciones de la producción de hidrocarburos, ni de nada, ni para determinar cuántas son las regalías; este es un proyecto de ley para distribuir regalías, nada más y este artículo no trata de eso, sino de condiciones para los que extraigan hidrocarburos no convencionales, es decir, fracking", manifestó Robledo en su momento.

El senador sostuvo que a las empresas petroleras cada año el Gobierno les da más gabelas y garantías y que este artículo va en ese mismo sentido.