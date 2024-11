Tras varios días de incertidumbre, parece que la carrera por la presidencia de los Estados Unidos empieza a definirse, luego de que el candidato demócrata Joe Biden pasara a liderar la votación en el estado de Georgia, que otorga 16 votos electorales.

Con un 99% de los votos escrutados, Biden tiene 2.449.371 de votos, cerca de unos 900 votos más que su contrincante, el presidente Donald Trump.

Lea también:

Women Economic Forum reunirá a 200 expertos en economía de la mujer

Elecciones USA 2020: siga en vivo los resultados entre Joe Biden y Donald Trump.

Con este estado el candidato demócrata superaría los 270 votos electorales y llegaría a los 280, según varios medios como Bloomberg, The Guardian o Associted Press y se convertiría en el nuevo presidente de los Estados Unidos.

Sin embargo, otros medios como The New York Times o The Washington Post aún no le otorgan Arizona, por lo que el candidato llegaría a 269 votos electorales y estaría al borde de ganar unas elecciones marcadas por el suspenso y la polémica.

Este ha sido uno de los estados más disputados de la campaña y era uno de los pocos que faltaba por definirse, junto a Nevada, Alaska, Pensilvania o Carolina del Norte.

En la noche del jueves, el presidente Trump hizo varias declaraciones acusando al sistema de fraudulento y señalando que le habían robado las elecciones, lo que fue descartado por varios líderes demócratas, republicanos y hasta los medios de comunicación, debido a que lo mencionó sin ningún fundamento.

Otro de los pedidos insistentes de Trump este jueves a través de Twitter ha sido el de "detener el conteo", reiterando un mensaje que ha dicho a los medios de comunicación desde el fin de semana anterior en el que aseguraba que todos los resultados tendrían que conocerse el mismo 3 de noviembre, día de las elecciones, según AFP.

Lea también: México y la UE acuerdan promover acciones contra el cambio climático

Ante los mensajes de Trump y Biden por el conteo legal de votos, son los ciudadanos de los estados decisivos los que se han volcado a las calles para pedir que el conteo siga, en algunos casos, mientras que en otros se pide detener esta acción.

En Portland, uno de los epicentros de la ola de manifestaciones antirracistas y contra la brutalidad policial este año, una tensa manifestación dejó al menos 10 detenidos. "Queremos a Trump fuera de la Presidencia, ese es el principal objetivo", gritó uno de los manifestantes, citados por la AFP.

En Nueva York, miles de partidarios de Biden marcharon pacíficamente por la Quinta Avenida para exigir "el conteo de cada voto". "Donald Trump reivindicó la victoria antes de que cada voto haya sido contabilizado y queremos enviar el mensaje de que eso no es aceptable", dijo a la AFP Sarah Boyagian, de 29 años y miembro de la organización que convocó a la marcha.