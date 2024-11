Hace un par de semanas el Gobierno expidió un decreto que permite la terminación anticipada y unilateral de los contratos de arrendamiento con el pago de unas penalidades moderadas para algunas actividades comerciales. El objetivo del Gobierno era “balancear” las negociaciones entre propietarios y arrendatarios para facilitar las negociaciones.

La norma fue celebrada por bares, gimnasios, restaurantes, cines y otras actividades que ante el cierre de sus establecimientos por efectos de la cuarentena han visto desplomarse sus ingresos y no han podido cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, no dejó tan satisfechos a los arrendatarios quienes consideran que esto representa un antecedente nefasto de intromisión del Estado en los contratos entre privados y que podría fomentar una cultura de no pago.

En el fondo consideran que se impuso la idea preconcebida de que los arrendatarios son la parte débil de la relación, pero recuerdan que la mayoría de inversionistas son personas naturales y que hay ahorro pensional.

Cifras de la Superintendencia Financiera a marzo de 2020 indican que hay 15 Fondos de Inversión Inmobiliarios con activos por $4,8 billones y más de 10.000 inversionistas; 41 Fondos de Capital Privado inmobiliarios con 887 inversionistas y activos por $12 billones y las titularizaciones inmobiliarias superan los $7 billones y 5.000 inversionistas. Adicionalmente, se resalta que los portafolios de pensión obligatoria registran inversiones por más de $3 billones en estos vehículos inmobiliarios.