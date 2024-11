¿Y los anuncios del Gobierno? “De los bancos solo hemos recibido que hayan rodado a tres cuotas las obligaciones financieras . Duramos 19 días desde el inicio de la cuarentena detrás de los bancos. Les firmé cualquier cantidad de pagarés a uno y a otro, pendientes de sacar una línea de crédito y nada. Al final tocó romper esos pagarés porque la alta gerencia del banco cambió las condiciones. Lo voy a decir clarito: una cosa es lo que dicen allá arriba y otra cosa es lo que padecemos . No ha habido una línea de las tantas que han hablado que les haya dado a una empresa como la nuestra. No sé cómo será para las que están comenzando y las pequeñas que no tengan historia comercial”, sentencia De Lima.

Hasta el 15 de abril le alcanzó el oxígeno y ya la empresa tuvo que suspender contratos . “Me tocó parar porque los bancos no me ayudaron. No me han dicho ni sí ni no. Me piden todos los papeles, y los envié inmediatamente. He hablado con los gerentes de los bancos y dicen que depende de Bogotá… que están estudiando… que el riesgo país… que no es fácil… que tengo deudas y los estados financieros del año pasado no fueron los mejores y que hay que esperar. Ni siquiera con el riesgo que asume el FNG, tampoco así”, advierte Del Corte .

Cuando se detuvo la actividad económica, desarrollaba proyectos que súbitamente los clientes suspendieron. “Tuvimos que parar, retirar nuestra gente y llevarlos a casa. Y dejar mucho activo en inversión en el camino, de proyectos que después de que pase esto hay que irlos a terminar, pero quedamos con proyectos detenidos y con inversión pendiente de que nos cancelen facturas. Muchos ya nos han dicho que hasta que no pase esto no nos cancelan, algunos nos han ayudado un poco. Pero en general hay mucho dinero y activos detenidos”, agrega Manotas.

Sacaron gran parte del equipo a vacaciones y avanzan en el trabajo de bioseguridad y protocolos para muchas empresas. “No podemos lograr liquidez a partir de lo que estamos haciendo y lo que tenemos en este momento está invertido en los proyectos. Necesitamos capital de trabajo”, señala. Y puntualiza: “A menos que se concrete la ayuda de los bancos, creo que va a ser complicado soportar la nómina más de dos quincenas”.

‘No vamos a aguantar 15 días más’

Julieta Dorado maneja en Cali una rectificadora de motores con 40 años de historia. El negocio no venía bien: mayor competencia, el paro de noviembre y las marchas también los golpearon, y tuvieron que recurrir a créditos para fortalecer su estructura financiera. “Estábamos cojeando, pero con la esperanza de que el primer trimestre mejorara. Y al entrar la cuarentena y con la obligación de cerrar, ‘nos partimos la pierna’”, dice Dorado. La compañía cerró operaciones el 23 de marzo. Pero, explica, el arriendo no cierra ni las deudas tampopco. “Las ayudas que anuncia el Gobierno nos pueden servir. Estamos tratando de negociar el arriendo, pero no ha sido posible porque mi arrendador no me da la cara. Los bancos siguen cobrando las cuotas porque estamos endeudados. Dicen que nos dan dos o tres meses. Nos sirven y nos acogemos. Pero mis clientes no me pagan y lo entiendo”, explica Dorado. “Lo que pudimos pagar de nómina, la pagamos, que fue la primera quincena de marzo. Luego me tocó suspender contratos de trabajo”, agrega.

Dice que tuvo que suspender los contratos porque no hay posibilidad de teletrabajo. “Las máquinas están en la empresa. No puedo sacar el torno y llevarlo a la casa de un operario”. Normalmente factura unos $150 millones mensuales, pero desde el 23 de marzo no hace una sola factura. Accedió a un recurso con el banco que salió a una tasa más baja de lo normal y destacó los beneficios del Gobierno, en materia de 90% de la garantía. “Eso me aguanta un mes o dos meses. Pero si no me reactivo no puedo seguir”, señala. “La opción es salimos a trabajar o salimos a trabajar. No vamos a aguantar 15 días más, no podemos. Si de pronto conseguimos un préstamo a los 15 días siguientes estamos fregados porque tenemos que pagar y no tenemos de dónde”, puntualiza.

‘Hay cosas que sí pasan’

Ante la críticas de por qué no se están irrigando los créditos en las pequeñas y medianas empresas, Javier Díaz, presidente de Bancoldex, advierte que hay cosas que sí están pasando, como los nuevos productos que sacó este banco de segundo piso por $600.000 millones de las líneas Colombia Responde y Colombia Responde para Todos, más las líneas regionales y el Fondo Nacional de Garantías aumentando el respaldo a 90%. “Son soluciones que se han venido dando en espacio de 4 semanas que es muy poco tiempo. Las líneas Colombia y Colombia responde están ejecutadas al 80% y las regionales ya empezaron a colocarse”, dice.