Loterías
Dorado Mañana y Tarde de este jueves, 28 de agosto: conozca los números ganadores del nuevo sorteo
Los juegos de azar se han vuelto cada vez más populares en el país, ya que representan una oportunidad para ganar dinero.
Este jueves, 28 de agosto, a las 11:00 a. m., se realizó un nuevo sorteo de la lotería El Dorado Mañana, la cual se juega todos los días en dos jornadas: mañana y tarde. El próximo sorteo está programado para las 3:00 p. m.
Sorteo El Dorado Mañana – 28 de agosto
- Premio mayor: 3290
- La Quinta: 7
Cada uno de los sorteos, tanto de la Lotería El Dorado como de las demás loterías del país, es supervisado por las autoridades competentes para garantizar total transparencia, tanto en el proceso de juego como en la entrega de premios. Por ello, jugar con responsabilidad es fundamental.
Sorteo El Dorado Tarde – 28 de agosto
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Por otro lado, muchos apostadores acostumbran a revisar los resultados de sorteos anteriores como una guía para sus futuras selecciones. Sin embargo, es importante recordar que se trata de un juego de azar, y ganar depende únicamente de la suerte.
Resultados sorteo del 27 de agosto
Dorado Mañana
- Premio mayor: 7907
- La Quinta: 1
Dorado Tarde
- Premio mayor: 0634
- La Quinta: 2