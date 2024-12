Qué es el trabajo emocional y cómo puede mejorar las relaciones de pareja (incluso en la cama)

"Para el Día de la Madre pedí una cosa: un servicio de limpieza para la casa. Baños y pisos específicamente, ventanas si el costo extra era razonable".

Así empezaba el artículo "Las mujeres no fastidiamos, simplemente estamos hartas", que Gemma Hartey escribió para la revista Bazaar hace un par de años.

"El regalo, para mí, no era tanto en la limpieza en sí, sino el hecho de que, por una vez, no estaría a cargo del trabajo de oficina del hogar. No tendría que hacer las llamadas, obtener cotizaciones, organizar el pago y programar la cita", explicó.

"El verdadero regalo era liberarme del trabajo emocional", puntualizó.

El artículo fue compartido más de un millón de veces.

"Le hizo sentido a muchas mujeres", le dijo al programa de la BBC "Análisis" Hartey, quien más tarde escribió el libro "Hartas, navegando y redefiniendo el trabajo emocional para siempre".

"El trabajo emocional es el trabajo no remunerado que los hombres aún no comprenden", afirmó la autora.

¿Y tú, lo comprendes?

Tanto en la economía como en la consciencia pública ya está más claro el concepto del valor del tiempo extra dedicado al trabajo no remunerado, que incluye tareas fáciles de medir -como cocinar, por ejemplo-, pero no el tiempo y el esfuerzo que se requieren para planificar lo que habrá para cenar, qué alimentos hay que comprar, cuál de los niños comerá esa verdura y cuál no...