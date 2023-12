Así pueden las APP ayudar en la crisis de infraestructura en Colombia

Es una realidad la difícil situación económica que afrontamos hoy en día, debido a que los recursos públicos son cada vez más limitados para los proyectos de infraestructura. Esto se da, entre otras razones, porque la prioridad del Gobierno Nacional se ha tornado hacia los asuntos sociales; pero el país, y especialmente las regiones, no pueden aplazar las necesidades que existen en los diferentes modos de transporte.

Los recursos públicos son cada vez más escasos, las regiones tienen finanzas frágiles, pero las herramientas existen y una de ellas es fortalecer las alianzas público privadas como un mecanismo de impulso para otros sectores, no solo el de transporte.

Lo anterior, debido a que la estructuración y además el trámite mismo, toma mucho tiempo y los resultados no son visibles a corto plazo. Alguna vez, un miembro de la clase política me decía: “Querido amigo, los estudios no se inauguran”.