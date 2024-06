“Hacer equipo”: el mensaje conciliador que dejó la clausura de la Convención Bancaria en Cartagena

Durante su discurso, Malagón fue enfático en que la voz del sector financiero es crucial para el bienestar de la economía colombiana. “La nuestra es la voz del sector financiero. No somos un gremio que hace oposición, por el contrario, hacemos equipo” , dijo el directivo, destacando que son más de 141.000 personas las que trabajan en la industria.

Según Malagón 23 establecimientos de crédito dieron pérdidas el año pasado. De otro lado, de los 30 bancos, entre 8 y 12 registraron pérdidas cercanas a los 2 billones de pesos. A pesar de esto, Malagón dijo “que Colombia no está en una crisis financiera y no está cerca de enfrentarla”.

Explicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) brinda los criterios para establecer si un país está o no en crisis financiera y “Colombia los cumple todos para no estarlo”. El primero es tener instituciones financieras resilientes, frente a lo que Malagón resaltó que “los indicadores de solvencia en el país rebasan el ya exigente criterio regulatorio a nivel internacional”.

“Quiero exorcizar el fantasma de una crisis financiera” , agregó Malagón. Para él, el país no convirtió el resultado del año pasado en una crisis porque los bancos respondieron y fueron gran soporte del sistema financiero. Incluso, dijo que en el país se mejoró la experiencia del consumidor.

¿Qué dijo Petro?

Fue insistente en decir que no se debería “financiar más el capital fósil”. Aseveró que se necesita “una asignación de recursos diferente, que no está determinada por el mercado sino por la voluntad de vivir como especie”.

Lo que dejó la jornada

Una de las medidas confirmadas por el ministro fue el alza de precios del diésel, para lo cual ya se está desarrollando el decreto con el que subirán los costos para los grandes consumidores: las compañías. No obstante, el aumento no será igual al que se hizo con la gasolina para no incrementar la senda de inflación.