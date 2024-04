¿Cómo enfrentan los empresarios colombianos los desafíos económicos y sociales del país?

De manera reciente, el sector empresarial no solo se ha mostrado preocupado por las decisiones del Gobierno en el plano económico y social, sino por otras señales como eventuales cambios en las reglas de juego para los negocios, mayores costos de financiamiento para hacer nuevos proyectos, caída de la demanda interna, contracción de la inversión local y extranjera, y una economía que se recupera a paso lento. Sin embargo, la voluntad de aportar al desarrollo del país se mantiene.

Pese a estos desafíos, Sabbagh no pierde el optimismo en lo que viene y aseguró que la compañía tiene “un fuerte componente de resiliencia para ver más allá de la adversidad y organizar una estrategia que permita concretar las oportunidades futuras diversificando en unidades de negocio y minimizando el riesgo país”.

Así mismo, desde el frente productor de carbón, el presidente de Drummond Ltd. Colombia, José Miguel Linares, tiene claro que este mineral no solo mueve la economía de la región donde se produce sino la del país. Pero le preocupa que el Estado no continúe ofreciendo a este sector estabilidad normativa. “Esto viabiliza los programas económicos, ambientales y sociales que se adelantan, así como la implementación paulatina de los procesos de transición energética y socioeconómica”.