Def Jamaica: la discoteca de los ritmos urbanos en Soacha

“La primera vez que fui a Def Jamaica tenía 13 años, y el bar era muy pequeño. Me acuerdo que cantamos encima de una tarima que armaron con canastas de cerveza (...) Pero yo creo que me ayudó a darme a conocer más en el interior del país, porque allá siempre ha ido gente no solo de Soacha y Bogotá, sino de Ibagué, Villavicencio, Neiva, a la que obviamente le gustan estos géneros, y porque saben lo bueno que se pasa y el ambiente alternativo que se vive”, contó Lil Silvio.

Shows en vivo

Cerca de 1.000 artistas han pasado por la tarima de Def: Kafu Bantón, Vicente García, Los Aterciopelados, La Pestilencia, The Mills, Don Tetto, Superlitio, LosPetitFellas, La 33, Juancho Style, Alexis Play, Systema Solar y Ali Aka Mind, entre muchos otros. “Cuando fuimos a Def llegamos a la terraza y había comida, música, trago, luces, y muy pocas veces hemos tenido un camerino como el de allá (...) en el norte no hay un bar así, nosotros hemos tocado en varios, y no lo hay. Ese día la pasamos increíble, al sitio no le cabía un arroz, la gente divina cantando. No nos queríamos ir”, contó Bako, vocalista de la banda The Mills, que se presentó en agosto en este escenario.