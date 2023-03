El holding que facilita el proceso de invertir en una propiedad en Estados Unidos

La alianza de 5 compañías permite un acompañamiento integral al proceso de búsqueda, compra y renta de finca raíz en Estados Unidos. Detroit es la ciudad que recomiendan por la creciente valorización de sus propiedades y ser un mercado que aún no llega a su techo como puede estar pasando con Florida.

Quienes ven una oportunidad en invertir en una propiedad de segunda en Estados Unidos deben preocuparse por varios temas: el financiamiento, el estado del inmueble y su administración luego de la venta. Para facilitar esa búsqueda y el proceso de mantenimiento, un holding de empresas decidió unir esfuerzos para hacer más sencillo cada momento del proceso.

Home Kapital Finance (financiación), Advanced Investing (asesoría comercial y financiera), BR Trading Group (búsqueda y rehabilitación del inmueble), Clara Robinson P.A. (renta y administración) y ServiExpress (mantenimiento) son una alianza que permite como grupo ofrecer una solución integral de inversión inmobiliaria. A través de ella se hacen cargo de todo el proceso brindándole seguridad y estabilidad al inversionista, generándole rendimientos e intereses mensuales y valorización en dólares, bajo jurisdicción norteamericana.

Catalina Serrano, directora comercial de Home Capital Finance, señala que aunque tienen operaciones en varias ciudades estadounidenses, su centro de operaciones es Detroit, en el estado de Michigan, debido a las oportunidades para inversión inmobiliaria que esta ciudad ofrece. “Nosotros garantizamos que la inversión sea exitosa y el trabajo que hacemos es integral, buscamos la propiedad, nos ocupamos de que el inversionista tenga acceso a crédito, realizamos las reparaciones y adecuaciones que necesite el inmueble, lo administramos para que lo rente y también estamos atentos al mantenimiento que necesite cuando esté ocupado”, explica.

Por su parte Julián Castro, CEO de Advanced Investing y director comercial del grupo Holding de Inversiones en Estados Unidos, enfatiza que la alianza se enfoca en zonas de oportunidad, no solo en las de inversión tradicional en Estados Unidos. Es decir, en aquellas que tienen potencial de valorización y que permitirán a sus propietarios una rentabilidad creciente y segura.

Una ciudad con atractivos

Detroit es hoy una ciudad con propiedades que se están valorizando muy bien en el mercado. Atrás quedó la ciudad que se sumió en la quiebra en 2013 y va en franca recuperación, precisa Castro. Por ello, insiste, se pueden conseguir viviendas a precios muy asequibles, pero que en su mayoría necesitan remodelación.

“Nosotros gestionamos ese financiamiento porque la banca tradicional en Estados Unidos no presta para casas que necesitan ser restauradas. Además, hacemos el acompañamiento previo, durante y luego de la compra, para que el inversionista no tenga que incurrir en gastos adicionales ni tener complicaciones por cobrar la renta o reparar un aire, la calefacción o el techo cuando ya esté ocupada por un inquilino”, puntualiza.

Esta ciudad, aseguran los asesores inversionistas, permite un excelente retorno y aún no ha llegado a su tope en cuanto a crecimiento, como sí podría estar pasando con mercados como Florida.

El holding busca una propiedad con buena ubicación y potencial, que puede costar unos 40 mil dólares, apoya los temas de reparación, que pueden sumar otros 90 mil dólares, y ayuda en la financiación de ese total. “Se trabaja como cualquier otro negocio de compra de inmuebles, con una cuota inicial de un 30 por ciento, pero la gran diferencia es que se hace el crédito por el valor total de la propiedad más reparaciones”, puntualiza Serrano.

Este modelo de negocio está diseñado para colombianos o latinos, en general, que quiera diversificar su portafolio inversionista, tener una rentabilidad segura y en dólares.

“Nuestra compañía da opciones a muchos que quieren dar el paso y comenzar a explorar inversión en este país. No se requieren altas sumas como en otros estados de Estados Unidos, no necesitan vivir en el país, no tienen que viajar a conocer la propiedad, firmar documentos de forma presencial para generar el préstamo, tampoco preocuparse por buscar quién la rente, ni estresarse encontrando quién lo ocupe. Les hacemos la vida más fácil”, concluye Castro.