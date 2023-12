Embarazo adolescente en Medellín se redujo más de un 50 por ciento

“He tenido una experiencia muy interesante con Los Escuchaderos. He venido con un proceso durante algunos meses y hoy fue mi última sesión. Me voy muy contenta, porque recogí cosas interesantes que le sirven a mi vida. Estos espacios son recomendables para que vengan. De verdad que nos ayudan muchísimo. Quienes atienden allí son muy profesionales y nos ayudan a salir adelante con ciertas dificultades que, a veces, se nos presentan en la vida y que creemos que no tienen solución”, afirmó Janet Gómez, una de las beneficiarias.