Esta es la finca donde se produce el mejor café de Colombia

Desde el municipio Los Patios, donde reside Domingo, hasta el de Ragonvalia, que hoy es famoso gracias a su producción de café , no hay un alma que no lo reconozca. De hecho, no hay calle ni esquina donde alguien no salga a saludarlo. Y no es para menos. El humilde campesino, oriundo de Guapi, en el departamento del Cauca, es modelo en la región. Con su emprendimiento ha llegado literalmente hasta China; también Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos, entre otros mercados. Lo fantástico, es que todavía la humildad es una cualidad que lo distingue.

Domingo no siempre fue caficultor, antes de asentarse en Norte de Santander probó como trabajador en cultivos de caña en Venezuela, pero la falta de documentos no le permitieron progresar. Al regresar, hizo de minero durante casi una década, hasta que se cansó y con lo que había logrado ahorrar se compró una parcela. Ahí comenzó su historia en el campo. Al principio le apostó, sin éxito, a la ganadería, y luego al café. “Los vecinos me decían que la finca era pura piedra y que las tierras no eran fértiles para sembrar café, que no perdiera mi dinero, pero como yo confío en Dios y en su amor, Él me bendijo y ahora estoy recibiendo el fruto de su misericordia”, recordó.