Hasta con tiburones se puede bucear en el mar de los siete colores: una experiencia única y accesible en San Andrés islas

Visitar San Andrés y no explorar sus aguas es desaprovechar su oferta natural. Para tener una idea más clara de a qué responde su potencial diferencial con otros destinos, el archipiélago fue declarado en el año 2000, Reserva de Biósfera Seaflower por la UNESCO, una de las más extensas del mundo (180.000 km2).

“El tiburón de arrecife es una especie que a muchos les gusta venir a ver, entre diferentes especies de peces y corales. En ocasiones se ven delfines e incluso se ha llegado a ver una manta muy grande llamada devil ray o manta diablo. Aunque no es una especie muy común en esta zona, se ha dejado ver recientemente”, relató.

Entre esas especies -agregó- están varios tiburones, incluyendo el tiburón martillo que no se deja ver tan fácil. “ A los tiburones, más que temerles, hay que cuidarlos. Hay zonas donde uno bucea rodeados de tiburones. Es un espectáculo verlos, un privilegio del que hay que disfrutar con precaución y respeto”, preciso Ramírez, para quien la información y formación sobre la fauna marina evita tragedias como la matanza del tiburón nodriza en 2022.

Servicios para todos

Visitar San Andrés y no explorar sus aguas es desaprovechar su oferta natural. | Foto: Paula - stock.adobe.com

Por su parte López, de la escuela de buceo Ocean Paradise Scuba Diving, considera clave fomentar este deporte desde la niñez, con el fin de concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar estos ecosistemas. “La mayoría de los nativos no entran al mar a practicar buceo. Por eso, es fundamental estimular la actividad. Que todos conozcan la biodiversidad de este mar y desarrollen un sentido de pertenencia. Que se enamoren y luego ayuden a otras personas a enamorarse de este territorio, aseguró .

Un potencial por aprovechar

En la isla todo los actores del turismo coinciden en en qué buceo tiene el potencial para movilizar cada vez más turistas a la islas, pero opinan que desde el departamento, e inclusive como estrategia país, se deben hacer mayores esfuerzos para promocionar el destino en este sentido. Jennifer Yepes, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio San Andrés islas, explicó que hoy Colombia tiene cinco destinos de buceo, pero Colombia no tiene presencia, por ejemplo, en el Mundial de Buceo, y eso, advierte, es una gran debilidad.

“El país no tiene una estrategia para promocionar el turismo recreativo de buceo. No hace parte del Plan de Acción de Procolombia. No estamos en el radar internacional. El buceo es un producto rentable, con un mercado de calidad que deja, en promedio, 400 o 500 dólares libres en el destino”, comentó Yepes.