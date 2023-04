¿Por qué nace Urbaser Transparente?

HUMBERTO RODRÍGUEZ COBO: Tenemos un especial interés por mantener una comunicación de doble vía con las comunidades, por entender sus necesidades e integrar su perspectiva a nuestra gestión de asuntos ambientales, sociales y gobernanza (ASG). Por eso, diseñamos e implementamos el programa Urbaser Transparente, un espacio de participación significativa, diálogo constructivo y rendición de cuentas en el que damos a conocer nuestra gestión anual y, adicionalmente, escuchamos y resolvemos as inquietudes de todas las audiencias y grupos de interés impactados por nuestra operación. No se puede ser una empresa de servicios públicos y no rendirle cuentas permanentemente a la comunidad.

En la práctica, ¿cómo funciona el programa?

H.R.C.: Por ser una empresa de servicios públicos estamos en contacto permanente con la comunidad, así que el equipo directivo de cada ciudad o municipio da una respuesta directa y en tiempo real a las solicitudes, inquietudes o reclamaciones de los clientes. Urbaser Transparente ha creado 25 de estos espacios, que nos han permitido llegar a más de 200.000 personas.

Humberto Rodríguez Cobo, director ejecutivo de Urbaser. - Foto: Cortesía Urbaser

¿Qué estrategias han llevado a cabo para garantizar la participación de los usuarios?

H.R.C.: Por ejemplo, hemos hecho uso de la virtualidad con transmisiones por redes sociales y diferentes plataformas, y nos apoyamos en medios de comunicación de gran alcance e influencia a nivel regional para dar garantía de que la información que entregamos sea transparente y en tiempo real. Solo en 2022 logramos llegar a más de 120.000 personas.

¿Cuáles han sido los principales aprendizajes de esta estrategia?

H.R.C.: Al ser un espacio de alto impacto para la comunidad, hemos desarrollado alianzas interinstitucionales para optimizar el uso de los recursos y asegurar la participación de nuestros grupos de interés. Por tanto, hemos incluido colegios y universidades, gobierno local y Fuerzas Armadas.

Urbaser Transparente ha llegado a más de 200.000 personas. - Foto: Cortesía Urbaser

¿Qué desafíos tienen para fortalecer esta práctica de rendición de cuentas?

H.R.C.: Desde nuestra llegada al país en 2020, tenemos claro que nuestra responsabilidad es crear valor e impacto en el desarrollo local, mediante la implementación de modelos de negocio que contribuyan al bienestar social y al cuidado y protección del entorno y del medioambiente. Por eso, queremos que más personas conozcan nuestra operación y el impacto de los nuevos proyectos, y así poder cocrear iniciativas ambientales y sociales que nos beneficien a todos para generar valor compartido y ser más incluyentes. En 2023 llegaremos a más espacios de socialización, cubriremos zonas urbanas y rurales. Nuestra meta es desarrollar más de 50 espacios de conversación durante el primer trimestre del año que además se complementarán con otros escenarios de participación y diálogo como pilares de nuestra estrategia de sostenibilidad.

*Contenido elaborado con apoyo de Urbaser.

