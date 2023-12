Mercado Libre: así ha contribuido al progreso económico y social en Colombia

P.V.: Sin duda la pandemia fue un momento desafiante para todos los ciudadanos, sin embargo, en ese tiempo Mercado Libre vio la oportunidad de continuar con su propósito de democratizar el comercio electrónico, dinamizarlo y convertirlo en ese escenario en el que se encuentran compradores y vendedores interesados en tener una operación confiable. De hecho, fue posible que todos aquellos que soñaron con tener una empresa y llevar sus productos a diferentes rincones del país, pudieran hacerlo realidad con nuestro apoyo. Con un interés muy marcado en impulsar el progreso, contribuimos a que miles de familias en Latinoamérica tuvieran una nueva fuente de ingreso a través de nuestra plataforma de comercio electrónico, que les permitió crear, afianzar y formalizar los negocios. Cabe resaltar que de las 30 mil pymes que hoy hacen parte de Mercado Libre, 12 mil se sumaron durante la pandemia, es decir, 12 mil familias pudieron tener una fuente de ingreso con la que no contaban. Además, hemos tenido el privilegio de ver la evolución de todos estos negocios dentro de nuestro marketplace, en donde 7 de cada 10 pymes realizaron ventas online, y más de 3 millones de colombianos hicieron un pago digital por primera vez, lo que deja en evidencia la migración hacia el comercio electrónico.

P.V.: En Mercado Libre los pagos se pueden realizar a través de mercado pago. Esta pasarela de pago le permite a los vendedores en el marketplace acceder de manera fácil y rápida a los servicios financieros, es decir, poder cobrar a través de esta plataforma lo que venden en línea con diferentes métodos de pago, y por supuesto, con seguridad en cada transacción, tanto para pymes como para todas las marcas en general. La manera en que apoyamos la inclusión financiera es a través de nuestras soluciones de pagos en línea, a la vez, ofrecemos facilidades que no siempre se pueden encontrar en la banca tradicional para que los emprendimientos operen dentro de la economía formal colombiana.

P.V.: Nosotros tenemos muchos casos de éxito dentro de la plataforma de Mercado Libre. Además, hemos hecho un seguimiento al proceso de las pymes, sobre todo cuando muchas de ellas se enfocan en desarrollar productos colombianos, que en muchos casos son liderados por mujeres. Sin embargo, me gustaría resaltar el trabajo que se ha hecho en La Tienda de la Empatía. Esta es una comunidad que ha sido agrupada por alguien que justamente creyó en este proyecto y tuvo como propósito apoyar a la comunidad de El Salado, que fue atacada por un acto guerrillero que casi acabó con toda la población. A pesar de esto, los habitantes no perdieron su fuerza ni las ganas de salir adelante, y empezaron a crear diversas iniciativas y proyectos productivos desde el territorio, como artesanías, café, miel, frijoles, arroz, y otros productos perecederos. Otras comunidades se contagiaron de estas grandes ideas y se unieron. Hoy La Tienda de la Empatía tiene un sitio en el marketplace de Mercado Libre y está dentro de nuestros emprendimientos colombianos. Lo maravilloso de esto es que una persona que se encuentra hoy en los Montes de María puede vender en cualquier ciudad del país, lo que antes era inimaginable. También es increíble ver cómo en poblaciones donde todavía no tenemos internet, hay personas que pueden vender a través de Mercado Libre.