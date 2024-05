¿Qué está pasando con la seguridad en Neiva? Este es el llamado del alcalde al Gobierno nacional

Para Germán Casagua Bonilla, recuperar la confianza de los neivanos en la administración municipal ha sido una de las tareas más desafiantes:

“Existe escepticismo y una apatía muy grande por lo que se vivió en el último cuatrienio. Por eso, hemos sido insistentes en que la gente sepa en qué invertimos cada peso. Queremos demostrar que no llegamos con apetito burocrático o a cumplir compromisos políticos. Más bien a despertar el sentido de pertenencia, que hoy es prácticamente inexistente”.

La seguridad es quizá el tema que más preocupa a los ciudadanos en Neiva, además del desempleo. El impacto de los petardos frente a establecimientos comerciales por parte de extorsionadores ha sido devastador. Las calles del centro de la ciudad quedan desoladas apenas cae el sol, por temor a esos grupos criminales.

Contra este flagelo y la delincuencia común, la Alcaldía viene trabajando con la Policía y el Ejército. “Se ha enviado ya al menos unos 70 delincuentes comunes a otras cárceles del país y se ha capturado a seis personas por el lanzamiento de artefactos explosivos”, precisó el alcalde.

SEMANA: ¿Qué está pasando con la seguridad en la ciudad?

Germán Casagua Bonilla (G.C.B.): Neiva está presentando una dificultad muy grande. Los grupos con los que el Gobierno nacional estableció negociaciones y mesas de diálogo son los mismos que están extorsionando a nuestros comerciantes. Este flagelo se incrementó cuando se levantó el cese al fuego en los departamentos del Cauca y Nariño. Sus integrantes se pasaron al Huila y operan muy tranquilitos, a 8 o 10 kilómetros de nuestra ciudad.

El modus operandi es mandar a jóvenes vulnerables a extorsionar, y al que no les pague le ponen un artefacto. Es claro que este no es un tema del municipio, sino del Gobierno nacional. Como alcalde no tengo la potestad de ordenar la salida de carrotanques o aviones de combate, porque ellos no son delincuentes comunes y corrientes, están muy bien armados.

Me atrevo a decir que no hay otra ciudad en el país donde estén colocando cada ocho días uno o dos petardos durante el fin de semana. Neiva es esa ciudad, y lo digo con tristeza, pero tampoco puedo ocultar una realidad. La gente ya no se asombra, se está acostumbrando a las granadas y los volantes intimidatorios. Hasta aquí han llegado el ministro de Defensa y la cúpula militar para evaluar la situación. En una labor conjunta, la Policía y el Ejército ya han capturado a seis de los autores materiales.

SEMANA: Las finanzas de la ciudad han sido otro de los problemas con los que se encontró…

G.C.B.: Antes de asumir como alcalde sabía que el panorama era complejo, pero al llegar me encontré con una situación muy crítica desde el punto de vista financiero. Desde compromisos que no iba a cancelar la administración anterior, hasta la deuda de un crédito de tesorería por 15 mil millones de pesos; pero, en realidad, lo que hoy vivimos es el resultado de los cinco gobiernos que me anteceden. El primero le entregó a quien lo sucedió un déficit de 18 mil millones de pesos; el siguiente, de 20 mil millones; el otro, de 21 mil millones de pesos; el siguiente, nuevamente de 20 mil millones. A nosotros nos lo entregan con 89 mil millones de pesos de déficit. Creo que con esto se puede entender el grado de afectación que tenemos.

SEMANA: Entendiendo esta realidad, ¿cuáles han sido las prioridades hasta ahora?

G.C.B.: Si le consulta a la gente en la calle cuál es el problema más grande que tiene la ciudad, muy pocos responderían que es el financiero, porque los desconocen; pero en eso nos tocó enfocarnos, en organizar muy bien las finanzas para poder dedicarnos luego a la ejecución de proyectos macro. Como administrador del municipio, no puedo pensar en la recuperación de la malla vial, la inseguridad y el desempleo, que es lo que más le preocupa a la ciudadanía, sin unas finanzas sanas.

Hemos recurrido a medidas de austeridad para optimizar los recursos. Por ejemplo, recibimos la Alcaldía con 21 secretarías. Ni el Gobierno nacional tiene toda esa cantidad en ministerios. Así que solamente nombramos 14 secretarios y distribuimos responsabilidades. Además, de las 124 personas de libre nombramiento y remoción, solo designamos 73. Por concepto de vigilancia, el municipio pagaba ocho mil millones de pesos al año. Hoy destinamos solamente 3.500 mil millones. Es real que la plata bien manejada, como lo hace el sector privado, empieza a rendir.

SEMANA: ¿Cuáles son esos proyectos en lo que quiere avanzar?

G.C.B.: Para mí, el estado de la malla vial de una ciudad determina su nivel de progreso. Neiva, en general, estaba abandonada. La ciudad no tiene espacios verdes, ni un parque con condiciones para la familia. Por eso, en los primeros meses me dediqué a la estructuración de dos proyectos ambientales: el parque Jardín Botánico y el del Cacao. De hecho, uno lo diseñó Ecopetrol hace dos gobiernos. Lo estamos retomando y actualizando precios, aspectos técnicos y ambientales. Costará cerca de 12 mil millones de pesos.

Adicionalmente, en las últimas dos décadas no se han construido carreteras nuevas, vías que conecten sectores y comunidades, y de eso ha resultado el embotellamiento vehicular. Por eso propusimos la construcción de dos vías de 2.5 kilómetros, que podrían descongestionar casi la mitad de la ciudad. Neiva, más que una inversión desbordada, lo que necesita es una visión de desarrollo y crecimiento, porque es la ciudad más importante de todo el sur del país: todo lo que tenga como destino esta zona, pasa por Neiva.

SEMANA: Hay otro tema importante en el que la comunidad espera avances, la educación…

G.C.B.: Al respecto, me gustaría hablar de una institución educativa ubicada en un sector muy popular, con capacidad para atender la necesidad de formación de 1.200 estudiantes. Estuvo cerrada y vandalizada durante dos años, y el primero de enero, apenas asumimos, priorizamos los pocos recursos con los que arrancamos para adecuar la infraestructura: red eléctrica, algo de seguridad, adecuamos algunos salones y arreglamos las baterías sanitarias, que estaban destruidas. A la fecha, hemos logrado habilitar 436 cupos.

En otra institución encontramos que tenían certificadas 950 raciones de almuerzos, y luego de un monitoreo exhaustivo descubrimos que se entregaban solo 400. Normalizamos la situación y entregamos las restantes en otro colegio. Hoy se pesa el gramaje de toda la comida y los mismos estudiantes hacen seguimiento. Además, a las más de 400 manipuladoras no se les pagaba seguridad social, aunque la Alcaldía sí lo hacía, según el contrato. Se embolsillaban unos 70 millones de pesos mensuales.

SEMANA: Neiva es una ciudad con gran potencial turístico. Además de las populares fiestas de San Pedro y San Juan, ¿qué otros planes y atractivos destaca?

G.C.B.: Tenemos un potencial muy grande que otras ciudades lo han sabido aprovechar al máximo: a Neiva la atraviesa no un río, sino tres. Entre los planes que tenemos está construir un malecón, un parque longitudinal al lado del río Las Ceibas. Que cuando el turista le pregunte al taxista o en la recepción del hotel qué debe visitar, además de recomendarle el malecón del río Magdalena, le sugieran ir al parque Ronda Río Las Ceibas.

