¿Segundas oportunidades para morosos? Así funciona el modelo de financiamiento que permite rebancarizar a los colombianos

Además de generar oportunidades de inclusión, Natalia Serna Grajales, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Tuya, destacó que la empresa brinda acompañamiento a sus clientes con educación financiera e, incluso, ofrece segundas oportunidades para que no sean excluidos de la banca.

Natalia Serna (N.S.): Tuya es una compañía de financiamiento líder en el segmento de tarjetas de crédito en el país. Nuestro foco son las personas de bajos ingresos o que no han tenido oportunidades de ingresar al sistema financiero formal, y que en Colombia representan cerca del 64 por ciento de la población. Este panorama es al final del día una trampa de pobreza, pues el crédito es necesario y las personas terminan acudiendo a opciones informales, como el gota a gota. Además, existe una brecha importante para las mujeres, que aunque son mejores pagando que los hombres, tienen más dificultades para acceder a la banca.

N. S.: Más de 2 millones de usuarios han accedido al sistema financiero a través de Tuya en estos casi 15 años, no solo con tarjetas de crédito, sino también con microseguros de desempleo, incapacidad o muerte. Un dato interesante es que nuestros usuarios, luego de unos meses, acceden a otros productos y servicios del sistema financiero.

En cuanto a la demanda, muchas veces el cliente desconoce la importancia de hacer parte del sistema financiero, de tener un historial crediticio que nos permita contar con más información y prestarle o brindarle servicios y productos. También es muy importante la educación financiera, porque las personas a veces no saben usar los productos y tienen desconfianza hacia el sistema.

Que la gente no sepa usar los productos se traduce también en no pagar a tiempo. En ese sentido, la educación financiera y la estrategia de cobranza es clave. ¿Dé que manera lo vienen manejando?

N.S.: Desde que Tuya nació, la empresa entendió que por el tipo de clientes que atendía no podía hacer una gestión de cobro tradicional. Por eso lo pensamos más humano y social y esa es la razón por la cual es importante la cobranza. Cuando hablamos de inclusión financiera no es solo entrar al sistema, sino también es trabajar para que luego no sea una exclusión financiera.