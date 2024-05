“Somos el destino de fin de semana de miles de bogotanos”: alcalde de Villavicencio anuncia inversiones para fortalecer el turismo

A.B.: No hemos contado con el respaldo y la asistencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ni en tema de vehículos ni de hombres. La Policía Nacional viene apoyándonos en este sentido, pero no la UNP, que hizo el estudio de seguridad, me reconoció un alto riesgo y manifestó que haría extensivo el esquema de seguridad a mis hijos, esposa y a mi madre, pero hasta el día de hoy ni para mí ha sido posible. Hoy, por ejemplo, me movilizo con un carro que es prestado de un amigo, porque no tengo ni carro de la administración municipal.