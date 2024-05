Ventas por catálogo: ¿por qué es tan atractivo para mujeres y jóvenes?

Con apenas el bachillerato y ninguna experiencia laboral, esta mujer, quien es pastusa de nacimiento, pero se mudó a Cali desde que sus hijos nacieron, quería tomar las riendas de su vida y empezar a trabajar, sin embargo, el camino no sería fácil.

“Yo quería trabajar, estaba desesperada en mi casa, tenía la autoestima muy baja. Mis hijos ya estaban trabajando y sentía que tenía que hacer algo, no solo por mí, sino también por ellos”, afirmó.

Sin embargo, se enfrentó al difícil panorama laboral colombiano. “Pasé decenas de hojas de vida al cargo que fuera, secretaría, auxiliar de caja, vendedora, lo que fuera, pero nunca me llamaban”, le contó a SEMANA y añadió, “claro, yo no tenía experiencia laboral, apenas había terminado el colegio y nadie me contrataba”.