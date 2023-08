WeWork reducirá el consumo de energía entre 5 y 7 por ciento con ayuda de una empresa colombiana

Karen Scarpetta: La pandemia nos llevó a cuestionarnos cosas que antes no nos habíamos preguntado. Ese fue el punto de partida para empezar a innovar, porque cuando no hay cambios y nos quedamos exactamente con lo mismo, es más difícil salir de la zona de confort. Entonces, en nuestro caso, fue un punto de partida importante para poder hablar de lo que significa descentralizar, es decir, demostrar que no todo el mundo debe dirigirse al mismo lugar todos los días. Adicionalmente, la tecnología y el desarrollo de diferentes productos se volvieron claves para realizar procesos más rápidos y entender que no todas las soluciones están atadas a un espacio físico. A nivel general, esta situación redefinió la manera en que se trabaja hoy en día.