10 hitos que hacen de Icesi una de las universidades más innovadoras de Colombia

En sus 46 años de historia, la Universidad Icesi ha consolidado una trayectoria marcada por la excelencia académica y una visión innovadora frente a los desafíos de Colombia y el mundo. Los últimos datos del Observatorio Laboral de Educación del Ministerio de Educación Nacional muestran que los graduados de esta universidad acceden a mejores oportunidades en el mercado laboral .

Los resultados muestran que el rango de ingreso promedio de los graduados asalariados es mayor conforme avanzan en su desarrollo profesional y se percibe un claro diferencial frente a otras instituciones de la región. Todo ello se debe a un trabajo sostenido para desarrollar competencias extraordinarias en los estudiantes y al contacto temprano con el mundo de las organizaciones y el trabajo a través del Centro de Talento de la universidad.