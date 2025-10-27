En sus 46 años, la Universidad Icesi ha recorrido una ruta de expansión sin precedentes en el país.
Especiales Semana

10 hitos que hacen de Icesi una de las universidades más innovadoras de Colombia

Con 46 años de historia, la institución caleña hace parte de varios rankings nacionales e internacionales de educación superior que ratifican su rumbo de innovación, excelencia y crecimiento.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025

En sus 46 años de historia, la Universidad Icesi ha consolidado una trayectoria marcada por la excelencia académica y una visión innovadora frente a los desafíos de Colombia y el mundo. Los últimos datos del Observatorio Laboral de Educación del Ministerio de Educación Nacional muestran que los graduados de esta universidad acceden a mejores oportunidades en el mercado laboral.

Los resultados muestran que el rango de ingreso promedio de los graduados asalariados es mayor conforme avanzan en su desarrollo profesional y se percibe un claro diferencial frente a otras instituciones de la región. Todo ello se debe a un trabajo sostenido para desarrollar competencias extraordinarias en los estudiantes y al contacto temprano con el mundo de las organizaciones y el trabajo a través del Centro de Talento de la universidad.

Estos hitos

Reflejan la ruta de expansión sin precedentes que la universidad viene consolidando.

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.